Daniela Gyorfi, harnică chiar și de sărbători! Artista are deja programul stabilit și am aflat ce face după masa cu familia | EXCLUSIV

Daniela Gyorfi are parte de un Paște mai atipic. Artista va petrece sărbătorile cu toată familia, însă nu renunță nici la concerte, mai ales că vor merge în partea de nord a țării.

Îndrăgita cântăreață are planuri mari anul acesta și așteaptă să vină cu o serie de super surprize pentru fani. De Sărbători, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori cu artiștii, nu lipsesc concertele. Masa de Paște o va petrece cu cumnații, soacra, soțul și fiica, iar seara dă starul petrecerii pentru fanii de la Botoșani.

Înainte de Paște, vedeta ne-a dezvăluit și ce tradiție respectă cu strictețe în fiecare an, mai ales când vine vorba despre fiica ei. Daniela Gyorfi s-a asigurat că Maria va avea hainele noi de Paște, așa cum se obișnuiește și s-au pregătit împreună pentru o tradiție de shopping.

Daniela Gyorfi petrece Paștele în familie

Artista ne-a povestit, în exclusivitate, că Paștele îl va petrece în familie în prima parte a zilei. Împreună cu soțul și fiica ei, vor merge la soacra sa în zona Moldovei, acolo unde se vor bucura alături de toți ce dragi.

În cea de-a doua parte a zilei însă, Daniela Gyorfi revine în forță pe scenă, urmând să aibă un spectacol la Botoșani.

"Anul acesta voi petrece Paștele cu soacra mea, cu cumnata mea care vine din Germania. O să cânt în Duminica Mare la Botoșani, acolo unde am o petrecere seara.

O să mai stau vreo două zile la soacra mea la Bacău, cu Măriuca, cu George cu cumnații, ne strângem toată familia și așa vom petrece sărbătorile", a dezvăluit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]

Ce își dorește Daniela Gyorfi de la Iepuraș

Vedeta îl așteaptă cu sufletul la gură pe Iepurașul de Paște, mai ales că știe că are o serie de planuri importante în plan profesional. Artista ne-a dezvăluit că și-ar dori ca iepurașul să îi aducă hitul acela bun.

"Am o listă lungă de lucruri pe care le vreau de la Iepuraș, dar sincer cel mai mult aș vrea să vină un super hit. Să fie cel mai tare hit posibil", a dezvăluit Daniela Gyorfi.

Întrebată dacă are planuri mari în carieră, vedeta a rămas misterioasă, însă ne-a mărturisit că urmează să vedem ce surprize a pregătit anul acesta pentru fani.

"O să vedeți, am câteva surprize pentru fani. Vin melodii noi, colaborări noi, dar toate la timpul lor", ne-a transmis ea.

Iepurașul de Paște [Sursa foto: PixaBay]

Tradiția pe care Daniela Gyorfi vrea să o lase fetei sale

În fiecare an de Paște, tradiția spune că trebuie să îmbrăcăm lucruri noi, haine de sărbătoare, curate și special alese pentru această ocazie. Obiceiul s-a păstrat din generație în generație și chiar și în prezent se spune că trebuie să avem ceva nou în ziua cea mare.

Daniela Gyorfi ne-a mărturisit că aceasta este și tradiția cu care a obișnuit-o pe fiica sa, tocmai pentru că și ea, la rândul ei, a învățat-o tocmai din copilărie.

"Eu am rămas cu tradiția aceasta că de Paște te îmbraci cu haine noi. Se spune că trebuie să ai haine noi de Paște, iar eu am rămas cu chestia asta bine în minte și asta fac în fiecare an cu Maria.

An de an, când vin Sărbătorile Pascale, îi cumpăr hainele noi de sărbătoare. Aleg să îi iau așa un rând de haine de Paște, cum spune tradiția", ne-a mai dezvăluit Daniela Gyorfi, în exclusivitate.

