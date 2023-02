Daniela Gyorfi nu a avut deloc o viață ușoară! Prin ce a trecut pe vremea când era doar o copilă: „Eram foarte sărace. N-am putut”

In articol:

Daniela Gyorfi face parte din categoria celor mai cunoscuți și apreciați maneliști. Însă, dacă acum se bucură de un succes răsunător, lucrurile nu au stat tot timpul așa în viața artistei. Copilăria acesteia a fost marcată de o dramă care are legătură cu părinții ei și cu situația financiară pe care o avea în acea perioadă.

Drama prin care a trecut Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi nu a avut parte de o copilărie foarte ușoară. La vârsta de 11 ani părinții ei au decis să o ia pe drumuri diferite, iar tatăl ei a părăsit-o și și-a refăcut viața fără a o include și pe ea. Artista a fost nevoită să aibă grijă de mama sa care era paralizată încă de la o vârstă fragedă, însă niciodată nu a simțit acest lucru ca pe o povară.

Vedeta a mărturisit că la acea perioadă nu o ducea foarte bine din punct de vedere financiar și că regretă foarte mult că oricât a încercat să o ajute pe cea care i-a dat viață, nu a reușit nici măcar să o facă să meargă în cârje.

„Niciodată n-am simțit-o ca o povară. Într-adevăr, unde a fost frustrarea și neputința mea, a fost faptul că n-am putut să o ajut, adică financiar. La început eram foarte sărace, așa cum am spus și n-am putut să o ajut să se facă într-un fel sau altul, măcar să meargă în cârje. N-am putut! Tot ce am putut din punct de vedere medical, am făcut, dar nu era tehnologia ca acum”, a declarat manelista, potrivit Unica.

C e sfat i-a dat Daniela Gyorfi fiicei sale

Daniela Gyorfi și George Tal trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mult timp, iar în urmă cu câțiva ani artista a devenit pentru prima dată mamă. Relația dintre cântăreață și fiica ei este una foarte apropiată, acestea fiind și prietene una cu cealaltă. Solista și-a sfătuit fiica să-și construiască o viață frumoasă și să fie înconjurată numai de oameni care îi vor binele.

„Eu îmi doresc niște lucruri în mare pentru Maria, îmi doresc să fie sănătoasă, să fie educată, să învețe pentru că ai carte, ai parte. Îmi doresc să știe să-și aleagă anturajul, prietenii”, a mai adăugat vedeta.