Daniela, iubita lui Culiță Sterp, este în al nouălea cer! „Vom aduce pe lume două vieți! Cât de surprinzătoare e viața!”

In articol:

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra parteneră a concurentului de la Faimoși este însărcinată și mulți s-au întrebat cum de l-a lăsat să plece timp de luni bune în Republica Dominicană. Adevărul este, însă, că alături de ea este toată familia artistului.

Daniela Iliescu nu a rămas singură în România, ci are o strânsă legătură cu frații lui Culiță Sterp și, mai ales, cu sora lui, Ileana Sterp. Cele două tinere nu sunt doar cumnate, ci sunt și prietene de ani de zile, după cum au mărturisit chiar ele.

Într-o postare făcută pe pagina ei de Instagram, Ileana Sterp a mărturisit că nu se aștepta niciodată ca prietena ei cea mai bună să-i devină și să fie și însărcinate în același timp.

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, împreună cu sora lui, Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram]

„De foarte multe ori mă gândesc că nu-i real ce se întâmplă. Eu și prietena mea de ani și ani, așteptăm nerăbdătoare să aducem pe lume două vieți. Doamne, cât e de surprinzătoare viața. Și unde mai pui că am devenit și cumnate 🤩 Mai frumos și bine de atât, nici că se putea 👩‍👩‍👧‍👦🙏🏽”, este mesajul emoționant publicat în urmă cu puțin timp de sora lui Culiță Sterp în dreptul unei fotografii în care apare alături de iubita lui.

Fotografia a primit zeci de mii de aprecieri din partea fanilor și mesaje frumoase. Printre cei care au lăsat comentarii au fost și Iancu Sterp și mama Geta, care a și dezvăluit numele pe care îl va purta fetița fiicei sale.

„Doamne, abia aștept să-i iau în brațe, să mă joc cu ei! Teodora Elena va veni prima pe lume, scumpica de ea”, a scris mama Geta în dreptul imaginii publicate de Ileana.

„Mami, ești o scumpă. Și noi abia așteptăm, dar la nume mă mai gândesc”, i-a răspuns și viitoare mămică.

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Daniela și Culiță Sterp de la Survivor

Daniela și Culiță Sterp formează un cuplu de mai bine de un an de zile, dar puțini știu că, de fpat, se cunosc de mult timp.

Cei doi tineri au fost colegi de liceu și nu se așteptau niciodată că aveau să ajungă să formeze un cuplu.

Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a... Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura..", povestea Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor, în cadrul emisiunii Teo Show.