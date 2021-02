Culiță Sterp la Survivor România a aflat că va fi tată de băiat! Daniela Iliescu i-a trimis în Dominicană o fotografie cu bebelușul lor: „Seamănă cu mine!!”

In articol:

Faimoșii au câștigat meciul de comunicare în fața Războinicilor și au primit, pe lângă mesajele scrise din partea susținătorilor, poze cu familiile lor.

Surpriză uriașă pentru Culiță Sterp la Survivor România

Culiță Sterp a avut parte de surpriza vieții lui.

Faimosul Culiță Sterp a primit cel mai frumos cadou din partea iubitei sale, Daniela Iliescu. Viitoarea mămică i-a trimis cântărețului în Dominicană o fotografie cu bebelușul lor. Mai mult, ea i-a dezvăluit iubitului ei sexul copilului.

Citeste si: Primele imagini cu Alexandra Stan după ce s-a întors în România! Faimoasa pregătește bomba: „O să zic adevărul despre toți” VIDEO

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!”, strigă încântat Faimosul.

Culiță Sterp la Survivor România![Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță Sterp de la Survivor România, tată de băiat

Culiță Sterp a venit la Survivor cu gândul că va avea o fetiță, însă odată cu evoluția sarcinii, medicii au descoperit că Daniela Iliescu urmează să dea naștere unui băiețel.

Artistul nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoție și aproape că nu îi vine să creadă că va fi tată de băiat.

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Roxana Nemeș de la Survivor România, adevărul despre începutul carierei sale! "Au fost perioade foarte grele..."

„Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp.

Culiță Sterp la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Daniela Iliescu, mesaj emoționant pentru Culiță Sterp la Survivor România

Este a doua oară când Culiță Sterp primește un semn din partea iubitei sale, Daniela Iliescu.

Primul mesaj pe care l-a primit din partea acesteia l-a emoționat până la lacrimi pe Faimos. El a aflat în urmă cu o săptămână că sarcina femeii pe care o iubește decurge normal și că bebelușul său a început să facă primele mișcări în burtică.

Citeste si: Alex Velea îi ia apărarea lui Zanni! Ce are de spus despre concurentul de la Survivor România: "Zanni e sărac lipit pământului, dar cinstit..."

„Frumosul meu, deși absența ta mă întristează de obicei, acum mă face să fiu cea mai mândră și fericită, pentru că arăți lumii cum te văd eu. Un om ambițios, deștept. Habar nu ai ce sentimente mă cuprind când te văd la tv și știu că o să-i povestesc copilului nostru toate astea. Îmi este dor de tine. Sunt foarte liniștită, totul e bine, să nu-ți faci griji. Burta mea crește de nu se mai oprește, bebe a început să miște, iar la control totul e perfect”, i-a transmis Daniela Iliescu iubitului ei.

Culiță Sterp spunea că niciodată nu a fost atât de bucuros ca și că prin aceste cuvinte dobândește forța necesară să lupte mai departe în competiția Survivor România. „M-am bucurat foarte tare de mesajul ăsta. De acum o să fiu mai puternic, știu că Daniela e foarte puternică. Cred că se simte bine și bebele e bine și totul e ok. E cel mai frumos premiu de până acum. Nu mă gândeam că o să mă bucur atât de mult ca acum”, a spus Culiță Sterp.