Dansatoarea lui Leo de la Strehaia, anunț șocant! Prietenii ei au făcut-o varză

Cristina Enache, dansatoarea lui Leo de la Strehaia și femeia care a trecut printr-o dramă cumplită acum doi ani, atunci când copilul i-a murit de gripă, a anunțat că vrea să se apuce de fumat.

Într-un video postat pe conturile ei de socializare, Cristina Enache face anunțul care i-a șocat pe mulți dintre cunoscuții ei, motivarea acestui gest fiind una incredibilă. Mai exact, a explicat Cristina Enache, se apucă de fumat pentru că se simte... exclusă din cercurile ei de amici.

Cristina Enache, argumentatii halucinante pentru fumat

”Te face să economisești costurile unui mic dejun foarte bogat și, bine-înțeles, tot timpul mă simțeam cumva exclusă, pentru că eu sunt o foarte bună companie pentru persoanelecare fumează, însă eu doar eram cea care vorbea și nu aveam nimic la îndemână pentru a fuma. Deci, am luat decizia să încep să fumez, dar am nevoie de niște sugestii.(...) Vreau o variantă (de țigări, n. red.) mai subțire pentru că am înțeles că acelea sunt mai feminine.(...) Intru în rândul lumii, nu știu cum am rezistat până acum”, a spus Cristina Enache reușind să șochez epe toată lumea cu argumentele aduse împotriva unui obicei care, de-a lungul timpului, a ucis mai mulți oameni decât războaiele și care provoacă, anual, milioane de decese premature.

Iar dacă unii prieteni i-au explicat că gestul de a se apuca de fumat este desuet, replicile Cristinei Enache au fost de-a dreptul halucinante.

Copilul Cristinei Enache, dansatoarea lui Leo de la Strehaia, omorât de gripă

Acum doi ani, cu doar o zi înainte de a se întâmpla tragedia, în disperare de cauză, Cristina Enache a publicat, pe contul ei de socializare, un anunţ care s-a viralizat imediat. Avea nevoie de ajutor, avea nevoie de sânge pentru micuţul care mai era ţinut în viaţă doar de aparate. Din păcate, deşi donatorii au apărut, iar mesajul a fost distribuit de zeci de mii de utilizatori, micuţul Ayan nu a reuşit să treacă de zilele critice, iar la câteva ore de la anunțul făcut, în disperare de cauză de Cristina Enach e, i-a fost anunţat decesul.

Vestea că bebeluşul a fost răpus de boala severă a îndurerat zeci de mii de oameni care sperau ca micuţul să fie salvat dacă oamenii vor dona sânge. ”Zbor lin, îngeraş mic! Dumnezeu să vă întărească să treceţi peste această pierdere enormă”, a fost unul dintre miile de mesaje de condoleanţe care au fost postate de oameni care au reacţionat pentru salvarea copilului Cristinei Enache.