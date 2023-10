Dănuț Lupu, condamnat la închisoare cu executare! Are 24 de ore la dispoziție să se predea! Cât va sta fostul international după gratii! ”Am vrut să mă otrăvesc”

In articol:

Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare cu executare! Este a doua oară când fostul mare fotbalist român intră după gratii, după ce, în perioada în care era jucător în Grecia, a mai fost obligat să stea la ”răcoare”.

Dănuț Lupu, condamnat la închisoare cu executare! El vas ta după gratii 7 luni și 10 zile

Șoc în lumea fotbalului. Dănuț Lupu (56 de ani) a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. Fostul mijlocaș de la Dinamo și al Generației de Aur are 24 de ore la dispoziție ca să se predea autorităților.

Se știe că Lupu a fost condamnat, în primă fază, mai exact pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de închisoare, cu executare, pentru că a condus fără permis valabil. Atunci, vedeta gazonului a făcut apel, sperând într-o clemență din partea judecătorilor. Din păcate, în urmă cu puțin timp, a venit vedictul, exact ca o ghilotină!

Curtea de Apel a data zi de dimineață verdictul! Ce sumă mai are de plătit Dănuț Lupu

Astfel, azi, la primele ore ale dimineții, Curtea de Apel a respins recursul fostului fotbalist Dănuț Lupu, iar, în cel mai scurt timp, el va fi încarcerat pentru a executa pedeapsa de 7 luni și 10 zile de închisoare.

”Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023. - Hotărârea Curții de Apel

Curtea de Apel a confirmat pentru Gazeta Sporturilor, prin purtătorul de cuvânt Iulia Craiu, că decizia este definitivă și că se va aplica sentința dictată de Judecătoria Cornetu.

Ce a decis Judecătoria Cornetu pe 16 februarie

În temeiul art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală și art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul LUPU DĂNUȚ(....) la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În baza art. 88 alin. 3 Cod penal, revocă amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare stabilită prin Sentința penală nr. 139/05.02.2020, pronunțată de Judecătoria Focșani în dosarul 11059/231/2019, definitivă prin Decizia penală nr. 643/A/23.07.2020 a Curții de Apel Galați, și dispune aplicarea și executarea pedepsei de 6 luni închisoare.

În baza art. 88 alin. 3 ultima teză Cod penal și art. 38 alin.1 Cod penal rap. la art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 luni închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de o lună și 10 zile închisoare (o treime din pedeapsa aplicată prin prezenta), pedeapsa rezultantă pe care o va executa inculpatul LUPU DĂNUȚ fiind de 7 luni și 10 zile închisoare. În baza art. 60 Cod penal, pedeapsa urmează a fi executată în regim de detenţie.

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de 1000 lei, dintre care suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare stabilite prin actul de sesizare a instanței. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei sentințe penale. Soluționată în ședință publică și pronunțată prin punerea hotărârii la dispoziția părților şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.02.2023”, prezintă gsp.ro hotărârea judecătorească.

Dănuț Lupu a condus fără permis auto în septembrie! ”M ă simțeam foarte rău”

Toate nenorocirile pentru Dănuț Lupu au început în septembrie, atunci când fostul internațional român a mărturisit că a fost nevoit să conducă fără permis de conducere din cauza problemelor de sănătate care trebuiau remediate urgent.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a spus Dănuț Lupu în declarația pe care, ulterior, a semnat-o.

Dănuț Lupu a mai fost condamnat la închisoare și în Grecia

Dănuț Lupu a mai trecut prin astfel de momente dificile. În perioada în care era jucător, el a mai fost condamnat la închisoare pentru o perioadă de două luni, situație ce l-a îndemnat spre o încercare de suicid.

”Am făcut două luni și jumătate de închisoare. Chiar dacă în Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări. După 52 de zile m-au dus la penitenciar! Avocatul m-a lăsat și el baltă, a venit și mi-a dat banii înapoi, că vrea să trăiască liniștit, că are familie și copii și că nu vrea probleme.

Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis (n.r. patron Panathinaikos, echipa la care evolua Lupu) atunci, când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine... Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar!”, a povestit Lupu la ”Prietenii lui Ovidiu!”