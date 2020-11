Daria Radionova o desființează pe Bianca Drăgușanu în urma mesajului jignitor la adresa amantelor: „C***o, ești o admiratoare!”

Daria Radionova, mesaj cu subînțeles la adresa Biancăi DRăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și Daria Radionova nu sunt prietene, iar atacurile dintre ele arataă că nu vor fi prea cuârnd. Bianca Drăgușanu a atacat-o de foaret multe ori pe rusoaică în mediul online după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelată cu ea. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu și Daria Radionova au format o relație în urmă cu câteva luni bune de zile, după care ea a fost părăsită subit.

De atunci, se pare că securea războiului nu a fost încă îngropată. Rusoaica a mărturisit în nenumărate rânduri că vrea să nu mai fie asociată cu acest scandal. Recent, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram, în care a jignit-o pe rusoaică printr-un mesaj cu subînțeles, dar și celelalte amante sau iubite ale fostului ei iubit. Daria Radionova a transmis și ea un mesaj cu subînțeles la secțiunea de stories de pe Instagram, care suna așa: „If you don’t like me & still watch everything I do, bitch, you are a fan (n.red.: Dacă tu nu mă placi și încă urmărești tot ceea ce fac, c***o, ești o admiratoare)”. Mai jos, rusoiaca a adăugat următoarele: „#ifyouknowyouknow (n.red.: #dacătuștiituștii)”.

În urmă cu o lună, cele două păreau să fie pe drumul cel bun. După o serie de replici dure în mediul online, Daria Radionova și Bianca Drăgușanu au luat decizia matură de a vorbi despre toate neînțelegerile dintre ele. Concluzia a fost că rusoaica nu vrea să mai fie asociată cu acest cuplu și o așteaptă în Londra să bea o cafea împreună.

„Eu nu știu nimic. Noi două am vorbit o oră și am clarificat totul. Eu nu am nimic cu acest bărbat, de fapt, chiar mă bucur pentru ei doi că s-au reîmpăcat, iar eu pot acum să stau departe de această mizerie. Ba chiar, noi două am încheiat conversația într-o notă bună și, în plus, o aștept la Londra pentru a bea o cafea împreună”, a mărturitisit Daria Radionova.

