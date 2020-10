Bianca Drăgușanu și daria Radionova au ajuns la un numitor comun. Ce au discutat cele două? [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a fost bătutuă cu bestialitate în urmă cu câteva zile. Fotografiile cu fata vedeti plină de vânătăi au făcut înconjurul internetului. Blondina a șocat din nou după ce, în urmă cu o zi, a postat mai multe fotografii cu Daria Radionova, la secțiunea de stories de pe Instagram. Bianca Drăgușanu o numea în fotografiile respectiv o femeie de moravuri ușoare pe rusoaică. Ulterior, pozele au fost șterse.

Daria Radionova a oferit primele declarații de la izbucnirea acestui scandal. Deși a avut o relație cu fostul ei soț, Daria Radionova a recunoscut că nu mai are nicio legătură cu afaceristul.

”Așa cum am mai spus, îmi pare rău pentru această femeie. Nu am nimic nici cu ea și nici cu Alex, astfel că ea nu are de ce să fie geloasă. Chiar nu îmi pasă, nu am nicio reacție, le-am spus doar să mă lase-n pace pentru că nu am nimic cu niciunul dintre ei. Chiar nu înțeleg ce are ea, din nou, împotriva mea. Eu nu sunt cu Alex și nici nu vreau să fiu cu el. Nu înțeleg ce d***u vor ei de la mine”, a fost răspunsul Dariei Raionova.

Daria Radionova a fost iubita fostului soț al Biancăi Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și Daria Radionova au lămurit orice neînțelegere!

Se pare că cele două au luat o decizie matură și au vorbit despre orice probleme ar avea una cu alta. Bianca Drăgușanu și Daria Radionova ar fi avut o discuție de o oră la telefon. Ele au terminat discuția într-o notă pozitivă. Mai mult decât atât, rusoaica a mărturisit ăcă o așteaptă la Londra pentru a bea o cafea împreună.

„Eu nu știu nimic. Noi două am vorbit o oră și am clarificat totul. Eu nu am nimic cu acest bărbat, de fapt, chiar mă bucur pentru ei doi că s-au reîmpăcat, iar eu pot acum să stau departe de această mizerie. Ba chiar, noi două am încheiat conversația într-o notă bună și, în plus, o aștept la Londra pentru a bea o cafea împreună”, a adăugat Daria Radionova.

