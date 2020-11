Daria Radionova, reacție acidă la adreasa Biancăi Drăgușanu! Scandalul ia amploare între cele două femei: "Nu vreau să cobor la nivelul..."

Daria Radionova și Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și iubitul ei au ajuns, din nou, în pragul despărțirii. Se pare că de data aceasta ruptura dintre cei doi îndrăgostiți este una definitivă, iar blondină susține că nu se va mai împăca cu partenerul ei de viață. În toată această poveste a apărut și Daria Radionova, o fostă iubită de-a omului de afaceri.

Daria Radionova, mesaj neașteptat pentru Bianca Drăgușanu

La momentul actual, se pare că rusoaica este actuală iubită a afaceristului, iar situația dintre ea și Bianca Drăgușanu nu este deloc una roz. Frumoasa blondină a aflat faptul că iubitul ei o înșela cu această domnișoară, iar de aici lucrurile s-au complicat. Cu toate acestea, Daria Radionova a avut câteva cuvinte de spus la adresa Biancăi.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a scris Daria.

Cuvintele dure nu s-au oprit aici, iar Daria s-a legat și de trecutul Biancăi Drăgușanu și mai susține faptul că între ele nu există termen de comparație.

Daria Radionova[Sursa foto: Instagram]

„Nu vreau să cobor la nivelul acestei femei, nu vreau să insult pe nimeni, nu sunt așa educată și sunt mai presus de toate astea! Dar vreau să spun că tot ceea ce face arată stupid și amuzant. Caută niște mizerii, expune ceva, scrie și vorbește despre mine. Pentru ce?

Lasă să-și amintească trecutul său și tot ceea ce a trecut prin ea și cine a trecut prin ea. Lasă să își vadă fotografiile și viața! Acolo ai ce vedea de răs! Oprește-te și privește înapoi și trage concluziile! Mizeria ta nu va ajunge la mine. Vei rămâne doar pătată. Gândește-te la asta. Da, cu ajutorul filtrelor și Photoshop ai învățat cum să-ți schimbi aspectul pe Instagram, păcat că nu poți pune un filtru pe trecutul tău, așa că filtrează cel puțin viitorul tău.”, a scris Daria.