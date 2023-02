Darren Cahill a făcut dezvăluiri bombă despre cazul de dopaj al lui Halep: "Simona nu a fost vinovată"

In articol:

Darren Cahill merge până în pânzele albe alături de Simona Halep. Fostul antrenor al româncei a acordat un interviu în care a dezvăluit mai multe aspecte şocante, legate de cazul de dopaj al jucătoarei de tenis.

Darren Cahill, convins că Halep nu s-a dopat cu bună ştiinţă

Cahill este sigur că altcineva este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat cu Halep.

În această lună, Simona Halep va avea ocazia să îşi expună apărarea, în cazul de dopaj în care este implicată. Fostul său antrenor, Darren Cahill, a aflat că a fost găsită sursa contaminării şi este de părere că Simona este nevinovată. Cahill a fost aproape de Halep şi în momentele grele, după ce a fost suspendată provizoriu din cauza dopajului.

"Mă gândesc mult la Simona și mă simt rău de fiecare dată din cauza experiențelor prin care trece. Nu am prea multe noutăți. Din ce înțeleg, în februarie va avea loc o audiere care îi va oferi șansa de a-și prezenta cazul. Am înțeles că au găsit sursa contaminării, nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație despre cazul Simonei Halep și sunt dispus să mor lângă aceste cuvinte, datorită integrității sale și ADN-ului său. Nu există nicio șansă ca ea să trișeze.

E o femeie măreață și o persoană grozavă. Nu e nicio șansă ca ea să fi făcut lucrul greșit. Îi urez baftă. E adevărat că sportivii sunt responsabili de fiecare substanță care le intră în corp, iar Simona va plăti pentru greșeala asta. Să sperăm că nu va fi mare pedeapsa, vina nu îi aparține. Nu a făcut nimic greșit. Sper că o companie a greșit, ori un medic, ori o persoană din WTA, ori o persoană din echipa ei nu și-a făcut treaba. Sper ca cineva să își asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, deoarece știm că Simona nu a fost vinovată. Sperăm să o revedem pe teren cât mai curând", a declarat Cahill în podcastul "The Big Deal".

Darren Cahill, Simona Halep şi Marius Copil [Sursa foto: Facebook Simona Halep]

Cazul Simonei Halep, judecat de o comisie indepndentă

Simona Halep a fost depistată pozitiv, cu o substanţă interzisă, numită roxadustat, la US Open 2022, iar pe 7 octombrie a fost informată oficial de testul pozitiv. De atunci, sportiva a fost suspendată provizoriu de către Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului. Cazul său va fi judecat însă Sports Resolutions, o organizaţie independentă, cu sediul la Londra. Halep trebuie să îi convingă pe judecători că a luat substanţa accidental, altfel riscă o suspendare de 4 ani, ceea ce ar însemna retragerea din tenis.

