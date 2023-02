Idilă în România! Adversara Simonei Halep iubește un fotbalist din Superliga, cu doi ani mai mare decât ea! Anett Kontaveit are o relație de câteva luni cu el și a venit deja să îl vadă

In articol:

Surpriznă mare! Adversara Simonei Halep trăiește, frumoasa Anett Kontaveit trăiește o poveste de dragoste cu Bret Lepistu (29 de ani), un fotbalistul originar fin Estonia, care evoluează la CS Mioveni de la începutul acestui an.

Anett Kontaveit și Bret Lepistu au o relație de trei luni! ”Deja a venit la Pitești”

Anett Kontaveit și Bret Lepistu sunt împreună de doar trei luni, însă dragostea este atât de mare încât, celebra tenismenă și-a urmat iubitul imediat după ce acesta s-a transferat la echipa antrenată de Nicolae Dică.

Jucătoarea de tenis, aflată în acest moment pe locul 18 în clasamentul WTA, a fost extrem de impresionată de România, iar cel care ” a dat totul din casă” a fost chiar iubitul ei.

„Deja m-a vizitat, acum câteva zile. A venit la Piteşti şi am petrecut câteva zile minunate împreună. Nu am putut vizita prea mult, majoritatea timpului am stat acasă, am ieşit la cină”, a spus Brent Lepistu pentru AntenaSport.

Citește și: Jelena Ostapenko lovește din nou! Cum a apărut jucătoarea de tenis în Letonia după Australian Open 2023

Citeste si: Culiță Sterp și logodnica lui, fotografie de excepție împreună: „Faină”. Cât de bine le stă celor doi împreună- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

Bret Lepistu a fost convins să vină în România de un fost jucător antrenat la FCSB de Nicolae Dică

Estonianul venit de la FCI Levadia a povestit că transferul lui în România are legătură cu Joonas Tamm, fundașul central de al FCSB, care l-a convins să accepte propunerea venită de la echipa pregătită de Nicolae Dică, fostul său antrenor.

„Joonas Tamm mi-e prieten bun şi mi-a spus: ‘Dacă ai o ofertă din România, accept-o!’. Este un campionat interesant, greu, sunt fericit să fiu aici”, a declarat iubitul Annei Kontaveit.

Citește și: Simona Halep, părăsită de Patrick Mouratoglou? Tenismena o pățește exact ca Serena Williams! Este același scenariu

Citeste si: „Îmi doresc copilul, indiferent că noi suntem împreună sau nu.” Ramona Olaru, declarații despre sarcină, la scurt timp după ce a anunțat că este o femeie singură- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Anett Kontaveit a fost nr 2 mondial, dar a pierdut trei dueluri din patru cu Simona Halep

Simona Halep și Anett Kontaveit, iubita fotbalistului de la CS Mioveni, s-au întâlnit de patru roi în carieră de patru ori, iar sportiva din România s-a impus de trei ori. Singura înfrângere suferită a fost în august 2021, la Cluj Napoca, scor 2-6, 3-6.

Anett Kontaveit este din Estonia, iar cea mai bună clasare a carierei la simplu a fost locul 2 mondial, în 6 iunie 2022. Kontaveit a câștigat șase titluri de simplu în Turul WTA, dar și unsprezece titluri de simplu și cinci titluri de dublu pe Circuitul ITF. Cea mai bună performanță la un Grand Slam a fost în sferturi la Australian Open 2020. A mai participat la două finale WTA 1000, Wuhan Open 2018 și Qatar Open 2022, dar și o semifinală la Miami Open 2019.

Bret Lepistu a început fotbalul la juniorii lui FC Flora, iar din 2013, a trecut la echipa mare. În ianuarie 2018, estonianul, care joacă pe postul mijlocaș central, a semnat cu Kristiansund, iar pe parcursul carierei sale a mai evoluat la echipe modeste precum FC Lahti, FCI Levadia, iar acum CS Mioveni, unde din ianuarie până în prezent a jucat în două partide, 69 de minute în partida cu Sepsi OSK și 35 de minute cu UTA.