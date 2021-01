Datoria care i-a distrus sănătatea Mioarei Roman! Suma depășește orice imaginație! EXCLUSIV

In articol:

Nu este de mirare că Mioara Roman a ajuns la spital, ea acuzând în ultima perioadă probleme de sănătate. Nu doar vârsta a contribuit la această stare ci și coșmarul prin care trece femeia de mai bine de 10 ani.

Mioara Roman și-a petrecut ultimii 10 ani prin tribunale

Mioara Roman a locuit împreună cu fostul ei soț, politicianul Petre Roman, într-o vilă de protocol din cartierul Primăverii, încă de pe vremea când acesta era premier al României. După divorțul celor doi, Mioara Roman a fost somată să părăsească locuința și s-a trezit cu o chirie foarte mare din partea Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Mama Oanei Roman a decis să se lupte cu respectiva instituție în justiție, iar această decizie a costat-o enorm.

Mioara Roman a fost nevoită să părăsească imobilul din Primăverii , care acum este ocupat de Traian Băsescu, însă a rămas cu o datorie de-a dreptul incredibilă.

La capătul unui deceniu de procese, atunci când s-a tras linie, Mioara Roman mai avea de achitat 510.311,73 euro și 1.728,404,32 lei. În total, aproximativ 860.000 euro, bani datorați pentruCu acești bani, Mioara Roman ar fi putut să-și cumpere mai multe imobile în București, evident, dacă ar fi dispus de o astfel de sumă. Statul Român prin RA-APPS îi solicită, însă, doar pentru anii pe care i-a petrecut, fără drept, în imobilul respectiv.

Datoria Mioarei Roman, stabilită de instanță

Informația apare într-o acțiune în instanță din 2019, în care regia de stat încerca să pună sechestru pe o moștenire pe care Mioara Roman și fiicele ei, Oana și Catinca, ar fi primit-o de

la o rudă decedată, Rodica Georgescu. RA-APPS a încercat să preia partea de moștenire a Mioarei Roman pentru a o valorifica în ideea că va mai recupera din prejudiciu.

Oana Roman: ”Mama are Parkinson agresiv”

Mioara și fostul ei soț, Petre Roman

Oana Roman a dezvăluit în urmă cu puțin timp cămama ei, Mioara, se află în spital . Ea a făcut această afirmație pentru a infirma zvonurile apărute în mediul online despre un așa-zis deces al Mioarei Roman. ”Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată", a spus Oana Roman recent, într-o emisiune de televiziune.