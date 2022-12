"De ani buni nu mai am o problemă cu asta". Carmen de la Sălciua spune totul despre criticile și laudele din online | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară.

Totuși, odată cu admirația fanilor, vin și comentariile răutăcioase din mediul online, pe care și vedeta le-a primit de-a lungul timpului.

Sigur că fanii cântăreței îi lasă zilnic și zeci de mesaje de apreciere și complimente, pe care aceasta le primește cu bucurie și cu sufletul deschis.

Hate-ul nu mai reprezintă demult o problemă pentru Carmen de la Sălciua, iar artista ne-a mărturisit că nu pune la suflet cuvintele răutăcioase pe care le primește de la internauți și consideră că nu trebuie să dea nimănui explicații cu alegerile pe care le face în ceea ce privește stilul său.

Cum primește Carmen de la Sălciua criticile și laudele din online

Vedeta ne-a mărturisit că nu face comparație între comentariile pe care le primește în mediul online și ne-a explicat că la critici mai ales nu mai apleacă de multă vreme urechea. Frumoasa cântăreață este de părere că își trăiește viața așa cum vrea și nu trebuie să ofere explicații pentru deciziile pe care le ia.

"Poate că spun ceva absurd, dar le văd egale. Nu mă mai deranjează comentariile nimănui. Mă bucur când primesc aprecieri și complimente și când văd că lumea apreciază ceea ce fac, dar nu mă doare nici când oamenii au răutăți de spus. Nu mai am nicio problemă de ani buni de zile cu așa ceva. Nu trebuie să dau explicații pentru lucrurile pe care le fac", a mărturisit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

"Cei mai mulți dintre ei sunt interesați de picanterii"

Vedeta ne-a mărturisit că și-a schimbat stilul de la o vreme și în mediul online alege să posteze lucruri diferite acum, pe care le consideră mult mai importante ca ținutele și lucrurile pe care le poartă, ori picanteriile care atrag cel mai tare atenția.

Însă, artista recunoaște că oamenii nu sunt la fel de interesați de aspectele privind credința sau lecțiile pe care ea le împărtășește și își doresc să vadă tot bârfele și lucrurile mai puțin importante.

"Eu promovez, de ceva timp, lucruri care nu sunt tocmai pe gustul tuturor. Adică, dacă eu vorbesc de credință sau despre niște experiențe cu credința pe care eu le-am dezvoltat în timp, mulți nu sunt interesați.

Cei mai mulți dintre ei sunt interesați de picanterii și cum îmi fac unghiile sau părul. Altele ar trebui să fie prioritățile și gândurile noastre", a mai explicat Carmen de la Sălciua, pentru Wowbiz.ro.

Carmen de la Sălciua a împodobit bradul mai devreme

Pentru Carmen de la Sălciua perioada Sărbătorilor de iarnă este extrem de importantă așa că artista a împodobit bradul din noiembrie, tocmai pentru că știa că va avea multe cântări în afara țării și va sta mai mult timp plecată.

Frumoasa artista și-a dorit să se bucure din plin de această perioadă, atât cât îi permite timpul petrecut acasă așa că și-a împodobit bradul, unul superb, încă din luna noiembrie.

"Nu e nicio tradiție. Pentru mine, în fiecare an, împodobitul bradului este literă de lege, cum ar veni, doar că, acuma, am ales să îl împodobesc puțin mai devreme, pentru că îmi doresc foarte mult să mă bucur de sărbătorile de iarnă, eu fiind mai mereu plecată, măcar atunci când mă întorc acasă să am atmosfera asta de Crăciun. De asta l-am împodobit așa devreme și nu e vreo tradiție.

Pentru mine deja când începe postul, se cântă colindele, e frumos ca în casă să fie și un brăduț. Fiecare are propriile lui alegeri în ceea ce privește împodobitul bradului, eu așa am decis", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

