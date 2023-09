De ce a fost înlocuit Andrea Compagno la pauză în derby-ul cu Farul Constanța? Declarațiile finanțatorului.

In articol:

Gigi Becali și-a exprimat starea de bine după ce echipa sa a reușit s-o invingă pe campioana României în deplasare. Finanțatorul FCSB-ului a fost întrebat și care este situația lui Andrea Compagno (27 de ani), care ar putea să se despartă de „roș-albaștri” în această vară.

Atacantul italian, fost golgheter al FCSB-ului în sezonul trecut, nu a mai avut aceleași performanțe remarcabile și în noul sezon, reușind să marcheze doar două goluri în cele 11 partide disputate în tricoul vicecampioanei, atât în Superligă, cât și în preliminariile UEFA Europa Conference League.

Andrea Compagno a prins doar o repriză la derby

„Compagno e foarte mulțumit. Compagno intră, fiecare cu treaba lor, eu uite nu mă pricep la fotbal și eu știu că dacă dau pe un jucător 1 milion și jumătate, trebuie să joace și el o repriză și eu știu că dacă joacă din 3 în 3 zile… eu nu mă pricep așa bine.

Dar eu știu că dacă am inteligență și am 5 schimbări, de ce să nu mă folosesc de 5 proaspeți. Poate nu fac bine, dar uite că până acum am făcut bine. A fost ok, am zis eu că nu a fost ok? Dar Miculescu nu a fost ok? Mai bun mi s-a părut Miculescu”, a declarat Gigi Becali.

În total, FCSB a efectuat în total 5 schimbări pe durata partidei. Pe lângă Miculescu și Djokovic, pe teren și-au mai făcut apariția și Lixandru, Crețu și Radaslavescu. Prospețimea din lotul lui Elias Charalambous și-a spus cuvântul, dobrogenii ajungând foarte rar la poarta apărată

de, iar partida s-a încheiat fără gol primit de „roș-albaștri”.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alin Oprea de la Talisman, nuntă cu 20 de nași și 500 de invitați. Imagini exclusive de la nunta memorabilă. VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Laurențiu Reghecampf își va antrena un fost elev în Arabia Saudită, la Al Riyadh! În ce situație se află clubul în acest moment

Andrea Compagno [Sursa foto: Facebook FCSB]

Citește și: Thomas Tuchel nu va fi pe banca tehnică a celor de la Bayern Munchen în meciul de Champions League contra lui Manchester United. Cine îi va suplini lipsa

Gigi Becali: „El își face datoria, aleargă foarte mult, protejează foarte bine”

Chiar și așa, omul de afaceri din Pipera se pare ca i-a remarcat calitățile fotbalistului italian și se declară în continuare mulțumit de prestațiile sale.

„Să vedem în iarnă, dar avem atacant. Compagno dacă dădea golul ăla acolo își făcea datoria. El își face datoria, aleargă foarte mult, protejează foarte bine. Nu e el cu varza extraordinar de familiarizat, dar sare bine la cap, are și execuții. Sunt mulțumit de Compagno ”, a spus Gigi Becali.

Citeste si: „Și-a revenit băiatul meu.” Cum s-a afișat Valentin Sanfira, la o lună de la accidentul suferit în Italia. Imaginile cu artistul au apărut pe internet- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele imagini de la nunta Mariei Simion. Nașul Marius Lăcătuș a făcut spectacol pe ringul de dans- radioimpuls.ro

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Andrea Compagno este de 2,5 milioane de euro.

În perioada de mercato din această vară, Andrea Compagno ar fi fost curtat de câteva echipe importante din Europa, precum clubul olandez Heerenveen sau turcii de la Gaziantep, echipă preluată recent de tehnicianul român Marius Șumudică.

În urma acestei victorii, FCSB și-a păstrat poziția de lider în clasamentul Superligii României și chiar și-a mărit avantajul față de poziția secundă, fiind la patru puncte distanță acum. Formația dirijată de Elias Charalambous figurează cu 21 de puncte, în timp ce Farul Constanța se situează pe un loc mult mai modest, locul 11, cu doar nouă puncte.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sibiu pentru duelul cu FC Hermannstadt de joi, 21 septembrie, ora 19:00, meci ce reprezintă restanța din campionat a „roș-albaștrilor” în urma participării în Conference League. Farul Constanța se va deplasa la București pentru partida împotriva lui Dinamo de vineri, 22 septembrie, ora 21:00.