De ce-a murit, de fapt, prima soție a lui Florin Salam la doar 27 de ani? "Familia i-a tot spus, dar ea nu a ascultat"

In articol:

Betty Salam și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit, pentru prima dată, despre cauza decesului mamei sale, Fănica. Invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, fiica lui Florin Salam a explicat concret ce s-a întâmplat cu cea care i-a dat viață.

Fănica, prima soție a lui Florin Salam a murit la vârsta de 27 de ani, din cauza unei hepatite. Totul s-a întâmplat rapid, asta pentru că după trei săptămâni de la aflarea diagnosticului, mama lui Betty s-a stins din viață. Mai mult decât atât, Betty a mai spus ca familia îi spunea mamei sale continuu să aibă grijă de sănătatea sa, însă ea nu a ascultat.

Citeste si: "Prima întrebare a fost câți ani are". Cum a reacționat Florin Salam când a aflat că Betty, fiica lui, se iubește cu un băiat mai mare cu 10 ani

„Familia îi zicea să ia pastile, să doarmă devreme, să nu mai mănânce fel și fel de mâncăruri. Familia i-a tot spus, dar ea nu a ascultat. A avut hepatită. Mi-e greu să vorbesc despre lucrul acesta pentru că nu am vorbit niciodată. Tot ceea ce s-a întâmplat cu ea a durat 3 săptămâni. Când am avut viziunea mea ea era în spital, a stat o săptămână. Nu îmi mai amintesc sau nu am vrut în acest timp să îmi mai amintesc.”, a declarat Betty Salam, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Florin Salam și-a revenit cu greu după moartea primei soții

De asemenea, pentru Florin Salam a fost una dintre cele mai grele perioade, a mai spus fiica lui, Betty. Tânăra susține că artistul a fost iubit de Dumnezeu, asta pentru că a avut puterea să treacă peste această tragedie, cu capul sus.

Citeste si: Betty Salam nu a văzut-o pe mama ei în ziua când a murit! Fiica lui Florin Salam, dezvăluiri dureroase: „Nu mai aveam lacrimi”

„Și-a revenit foarte greu, da.(...) Pe tatăl meu cred că îl iubește foarte mult Dumnezeu pentru că el în momentul ăla nu și-a mai dorit nimic pentru că a simțit că a pierdut totul. Dar ori Dumnezeu, ori ea, ori ea împreună cu Dumnezeu i-au dat o puterea tatălui meu. Parcă s-a ridicat și mai mult, a avut cea mai mare ambiție pentru că el nu voia să le arate oamenilor că gata s-a terminat, nu mai e bun de nimic, ca a luat-o pe drumuri greșite, iar exemplul ăsta, de la el l-am luat.”, a mai spus Betty Salam.