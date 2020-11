De ce a plecat Andreea Mantea de la Puterea Dragostei

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Frumoasa prezentatoare, Andreea Mantea, a mărturisit în exclusivitate pentru playtech.ro de ce a părăsit emisunea Puterea Dragostei de la Kanal D. În prezent, Andreea Mantea este gazda emisiunii ”Trăiri alături de Andreea Mantea” pe care o prezintă alături de fiul său, David.

Andreea Mantea[Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea a dezvăluit de ce a renunțat la emisiunea ”Puterea Dragostei”. Vedeta nu a dorit ca fiul ei să crească departe de familie, show-ul filmându-se în Turcia. Astfel, cei doi prezintă acum emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”, tot la Kanal D, un proiect de care Andreea este foarte mulțumită și își dorește să îl țină cât mai mult.

”Mi-am dorit ca David să nu crească departe de familie, să se bucure de perioada copilăriei, alături de bunici, de prietenii lui din România. Eu mi-am dorit foarte mult acest reality-show, “Trăiri alături de Andreea Mantea”, nu a fost nevoie să fiu convinsă de acest lucru și iată că, la câteva ediții difuzate, emisiunea este primită foarte bine de public, dovadă stând cifrele uriașe de audiență înregistrate și multitudinea de mesaje pe care le primesc de la prietenii noștri pe rețelele sociale. După un an și opt luni, timp în care am prezentat reality-show-ul “Puterea dragostei”, am simțit nevoia că trebuie să fac și altceva. Și aceea a fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, am trăit alături de concurenții emisiunii cele mai frumoase și intense clipe, am fost martorul celor mai frumoase și extraordinare povești de dragoste.”, a declarat Andreea Mantea pentru sursa citată.

Andreea Mantea[Sursa foto: Instagram]

Viața Andreei Mantea în pandemie

Andreea Mantea a mai povestit cum a petrecut începutul pandemiei, cum respectă regulie de protecție și cum trece peste această perioadă dificilă.

”Perioada de lockdown, de la începutul pandemiei, m-a prins în Turcia, acolo unde se filma reality-show-ul “Puterea Dragostei”. Dar toată acea perioadă eu am lucrat, mergeam la filmări, astfel că nu pot spune că am resimțit din plin toată această izolare. Dar ușor nu a fost deloc, cu toții am fost și suntem în continuare afectați de acest an atipic, dar sunt optimistă și vreau să cred că vor veni și vremuri mai bune, că vom reveni la normalitate. Toată cea perioadă am resimțit din plin dorul de cei dragi, de acasă, din România. Mi-am dorit ca David să crească alături de bunici, prietenii lui de acasă. Referitor la regulile de protecție, și înainte de această pandemie eram extrem de grijulie și atentă în ceea ce privește igiena, dezinfectam totul, așa că nu pot spune că acum fac ceva ieșit din comun, ci fac toate acele activități “de protecție” pe care le făceam și înainte de această perioadă. Fac tot ceea ce ține de mine pentru a mă proteja și a-i proteja pe cei din jur. Mi-e greu să văd oameni panicați, nefericiți, le observi în privire îngrijorarea și înstrăinarea. În continuare, traversăm o perioadă grea, dificilă, cu toții, dar trebuie să o privim ca pe o lecție din care trebuie să învățăm să fim mai buni și să apreciem totul și pe cei din jurul nostru, să nu lăsăm pe mâine ce putem face azi.”, a conchis Andreea Mantea.