Madalina de la Puterea Dragostei a slabit [Sursa foto: Instagram]

Mădălina a fost întrebată de fanii ei de la Puterea dragostei cum a reușit să slăbească de când e în emisiune. Asta după ce, la începutul show-ului, Mădălina a fost criticată de mulți că e cam ”pufoasă”. Concurenta a recunoscut că a dat jos câteva kilograme, dar nu a vrut să spună dacă a ținut o dietă și nici nu a vrut să dea amănunte. ”Nu știu ce s-a întâmplat. Am slăbit așa deodată. Prefer să nu vorbesc despre acest lucru”, a răpsuns Mădălina la întrebarea unor fani privind modul în care a slăbit.

Mădălina Astfefanoai are 24 de ani și locuiește în Italia de mulți ani. A venit la Puterea Dragostei ăn căutarea unui bărbat cu suflet mare și bine crescut, cu ”cei 7 ani de-acasă”. Cristian Comănici a plăcut-o de la prima vedere și deși mai multe fete din casă au spus că ei se potrivesc, Mădălina a fost categorică în privința lui.

Mai mult, acum Mădălina este acuzată de unii fani ai emisiunii că încearcă să-și facă o relație cu George, după plecarea Monei din emisiune, acesta fiind motivul pentru care refuză alți băieți. Ultimul care a spus că a intrat în casa Puterea Dragostei pentru Mădălina a fost Rareș. Tânărul a spus clar când a fost întrebat de fete care sunt în top 3 al preferințelor lui. ”Nu am un top trei. Am doar un top1. Mădălina, am venit să te cunosc”, a spus Rareș.

Alexandra spune ca a slabit si acum are 46 kg[Sursa foto: Instagram]

Și Alexandra de la Puterea Dragostei a slăbit. Are acum doar 46 de kilograme

O altă concurentă care a slăbit de când se află la Puterea dragostei este Alexandra. Aceasta a șocat-o chiar și pe sora ei, Adriana, când a afirmat zilele trecute că a ajuns la mai puțin de 46 de kg. ”Da, atâta am. Serios! Am slăbit mult”, a spus Alexandra de la Puterea Dragostei.