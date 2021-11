De ce a vrut Bianca Brad să țină secret cancerul cu care a fost diagnosticată?! Dezvăluiri cutremurătoare: „Nu toată lumea înțelege. Nu mi-a fost ușor”

In articol:

Bianca Brad a dezvăluit în urmă cu ceva timp că a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar a ales să ducă această luptă în mare taină, departe de lumina reflectoarelor și de gurile rele. Mai mult, nici măcar cele mai importante două ființe din viața ei nu au știut despre problemele ei de sănătate.

Vedeta spune că nu a vrut să îngrijoreze pe nimeni și, de asemenea, a vrut să se țină departe de bârfe și zvonuri și să nu devină o țintă pentru cârcotași.

Calvarul ei a început în 2015, povestește ea, atunci când s-a trezit cu dureri atroce la unul dintre sâni. Și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă, așa că nu a stat pe gânduri și a început să se documenteze. Diagnosticul a picat ca un fulger.

„În primul rând, a fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…”, a povestit vedeta într-un interviu.

Bianca Brad: „Am vrut sa îmi protejez fiul si mama”

Vedeta a ales ca pentru o perioadă bună de timp să nu spună nimănui despre cumpăna prin care trece, nici măcar propriului fiu sau celei care i-a dat viață.

"Am vrut sa îmi protejez fiul si mama. I-aș fi doborât pe amândoi. Un alt motiv este că prin acest mod m-am protejat de gurile rele, de hateri. Nu toate lumea înțelege. Nu mi-a fost ușor. Eugenia este foarte bătăioasă și nu voiam sa o destabilizez pentru ca alesese o alta metoda", a dezvăluit Bianca Brad la un post de televiziune.

În cele din urmă, Bianca Brad și-a găsit cuvintele și curajul de a-i povesti mamei sale despre cancerul cu care fusese diagnosticată, iar reacția femeii a lăsat-o fără cuvinte. Se pare că mama vedetei avea premoniții legate de problemele de sănătate cu care se confrunta fiica ei.

„Am avut emoții cand am mers sa ii zic și am luat-o pe ocolite. I-am zis ca merg la o emisiune să vorbesc despre cancerul la san ca fost pacient. A rămas blocata. Nu știa cum sa reacționeze. După câteva clipe a zis "Bine ca nu mi-ai zis atunci că nu cred ca rezistam". Mama a visat ca nu eram bine. A visat ca aveam un nod mare și negru la san. Cinci ani mai târziu când am fost sa ii zic, eram îmbrăcată ca in vis", a mai precizat vedeta în aceeași emisiune TV.