De ce își ascunde Daria Radionova trecutul?! Nici rusoaică bogată, nici moldoveancă extravagantă: adevărul a ieșit la iveală? Dezvăluiri exclusive

Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, continuă să rămână un personaj misterios și controversat.

In articol:

Există lucruri din trecutul Dariei Radionova care nu prea se leagă. Actuala iubită a lui Alex Bodi pare venită de nicăieri, la bordul unui Lamborghini, pe străzile Londrei, aterizată apoi la vila din Tunari a milionarului român.

Daria Radionova: ”Sunt născută în Rusia”!

Cu câteva luni în urmă, presa a dezvăluit detalii inedite

din trecutul Dariei Radionova, pe baza unui jurnal online făcut de aceasta pe vremea în care era studentă. A apărut numele real al Dariei și câteva fotografii cu mama și fratele acesteia.

Daria a pozat într-o rusoaică extravagantă

”Țara mea de origine este Rusia, dar eu am crescut în Moldova. Aici mi-am petrecut toată copilăria datorită unor circumstanțe. Fratele meu și cu mine avem naționalitate rusă, mama este poloneză. În legătură cu familia mea, nu este foarte mare, conține doar 3 persoane: mama, fratele meu și cu mine. Personal, mă consider norocoasă că îi am și chiar dacă familia mea este mică, mi-e tare dor de ea”,scria Daria Radionova în jurnalul ei.

Citeste si:Coșmarul nu s-a încheiat! Alex Bodi ar putea ajunge din nou în închisoare, după Revelion! Surpriza procurorilor!

Citeste si: Durere fără margini pentru celebra artistă din România. Moartea fulgerătoare i-a distrus - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Totuși, ceva nu se potrivește în toată această poveste. Nimeni nu a auzit de familia Dariei în Republica Moldova iar în presa din Rusia nu a apărut niciodată. Atunci, de unde vine Daria Radionova?

Adevărata Daria Cabacova este bulgăroaică

În acte. Daria Radionova apare ca având naționalitatea bulgară

Daria nu se numește Radionova în realitate ci Cabacova. Daria Cabacova este înregistrată în actele companiilor pe care le deține în Anglia (Daria Radionova Ltd și Royale Dolls Ltd) ca având naționalitate... bulgară! Nici rusă, nici moldoveană... De

subliniat faptul că un om nu poate avea decât o singură naționalitate pe care nu o poate schimba de-a lungul vieții, așa cum se întâmplă cu cetățenia.

Citeste si:Alex Bodi a dezvăluit câte kilograme a slăbit în perioada în care a stat după gratii

Se pare că daria este născută, de fapt, la sud de Dunăre

De ce și-ar fi ascuns Daria Radionova originile bulgare? Este greu de spus! Cert este că iubita lui Alex Bodi a ”jonglat” cu naționalitatea ei exact așa cum i-a convenit. De

exemplu, cu 5-6 ani în urmă, atunci când tabloidele britanice au descoperit-o, Daria a fost prezentată ca o rusoaică ce se trage dintr-o familie foarte bogată. Acum, când a devenit vedetă în România prin asocierea cu Alex Bodi, Dariei i s-au subliniat de către presă legăturile cu Republica Moldova.