Alex Bodi a dezvăluit câte kilograme a slăbit în perioada în care a stat după gratii

Alex Bodi a fost provocat de un internaut să spună câte kilograme a slăbit în perioada în care a stat după gratii.

Recent, Alex Bodi a fost provocat de un internaut care i-a trimis un mesaj privat pe Instagram Stories, să spună câte kilograme a slăbit în perioada în care a stat după gratii. Ulterior, afaceristul s-a filmat la bustul gol în timp ce se uita în oglindă și își admira abdomenul. „5 kilograme… de la 107 la 102 kg!”, i-a răspuns Alex Bodi.

Afaceristul a fost provocat de un fan[Sursa foto: Instagram]

În a treia zi de Crăciun, Alex Bodi și-a revăzut cele două fiice. În imaginile postate pe contul său de Instagram se observă cum afaceristul își strânge în brațe cele două fete. Totodată, Daria Radionova a fost cea care a filmat episodul emoționant din viața iubitului ei.

La prima înregistrare cu fiica cea mare, afaceristul a scris mesajul: “Missed you (n.r.: Mi-a fost dor de tine)”, pe alta a notat următorul mesaj: “I love you (n.r.: Te iubesc)” – care este, de fapt, pentru ambele fete.

Alex Bodi și-a revăzut cele două fiice[Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi a declarat că oricât de grea ar fi o luptă, nu ar accepta înfrângerea niciodată

De asemenea, Alex Bodi a făcut niște declarații pe Instagram Stories, unde a vorbit și despre ce înseamnă pentru el fericirea, dar și care este cel mai bun sfat pe care l-a primit de la mama lui.

„În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine și oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată… mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață. Cu cât lumea nu creadea în mine și nu-mi dădea credit, cu atât mai mare era ambiția și dorința de a reuși! Dar niciodată nu poți reuși fără ajutorul Lui Dumnezeu”, a

povestit Alex Bodi.