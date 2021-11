De ce nu i-a mai răspuns Irina Loghin la telefon lui Benone Sinulescu? Au cântat zeci de ani împreună dar artista n-a mai vrut să audă de el! Dezvăluiri exclusive

In articol:

“ Regret plecarea dragului și bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărțind bucurii și tristeți! Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes și de dragostea publicului din toată țara! Avem melodii de referință împreuna și amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni! Benone Sinulescu este un simbol al românilor și artistul pentru care și veșnicia se înclină! Plânge Siriul și țara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg! ”, a declarat Irina Loghin după moartea lui Benone.

Irina Loghin și Benone Sinulescu au format cel mai tare cuplu de artiști români care apăreau mereu împreună, pe scenă, în perioada comunistă. După ei au început să cânte în duet și cuplul Ion Dolănescu- Maria Ciobanu. Benone era însă vedetă când a cunoscut-o pe tânăra Irina Loghin iar artistul declara că are un merit important în cariera pe care aceasta a avut-o ulterior.

De ce s-a supărat Irina Loghin pe Benone Sinulescu și a refuzat să mai vorbească cu acesta?

Totuși, la un moment dat, ceva s-a rupt între ei iar Irina Loghin a refuzat să-i mai răspundă ani buni la telefon lui Benone, supărată că acesta a criticat-o în public

pentru faptul că a acceptat să cânte piese cu versuri ceva mai ”deocheate”.

”A fost o poveste acum câțiva ani și m-am suparat foarte tare, nu mi s-a părut in ordine. M-am simțit dezamăgit pentru ca eu am avut mereu grijă de Irina Loghin, căreia i-am fost alături de-a lungul anilor. Am cântat împreună în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să o promovez.

Irina Loghin s-a supărat pe Benone

Fetele astea care se îmbracă sumar și dau din fund pot cânta melodii cu astfel de versuri. La noi nu este permis. Nu am intenționat nici o secundă să o jignesc, este o mare interpretă de muzică populară, nu mi-aș permite. Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei, eu am considerat că ea merită promovată. Tocmai de aceea m-am simțit dezamăgit la vremea respectivă, pentru că i-am fost alături în fiecare moment important al vieții”, spunea Benone în urmă cu aproape un deceniu.

Benone: ”Știu că a deranjat-o”

Acum 4 ani, Irinei Loghin încă nu-i trecuse încă supărarea pe nea Beni, conform declarațiilor acestuia.

„Nu m-am legat deloc de Irina Loghin. Nu am vrut să deschid niciun conflict. Știu că a deranjat-o ce a auzit, dar ar fi trebuit să mă asculte și pe mine. Este adevarat ca eu nu stau în Bucuresti, pentru că, altfel, sunt sigur ca aceasta neînelegere ar fi fost rezolvată. Nu am vrut să o jignesc. Am cântat alaturi de Irina Loghin în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am adus în muzica populara melodii frumoase, adevarate perle. Irina este o mare cântăreață. Eu am vorbit atunci de interpreți fără valoare”, a mărturisit Benone Sinulescu în 2017.

Nu se știe însă dacă cei doi au reușit să facă pace măcar spre sfârșitul vieții, astfel încât Benone să nu fi plecat pe cealaltă lume cu supărarea în suflet că n-a apucat să mai vorbescă cu femeia care l-a influențat cel mai mult în carieră.