Chiar dacă își mărturisesc des iubirea, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu au ajuns să se căsătorească, deși au ajuns amândoi la pragul de 50 de ani. Sunt zvonuri conform cărora Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu s-ar fi căsătorit din cauza religiilor diferite pe care le au cei doi. Așa cum se știe, Mihaela Rădulescu s-a convertit la religia iudaică înaintea căsătoriei cu Elan Schwartzenberg, bărbatul cu care are un fiu, pe Ayan, iar Felix este catolic.

Recent chiar au apărut zvonuri că Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-ar fi despărțit, iar dovada ar fi fost faptul că vedeta nu ar mai fi fost văzută împreună cu pilotul austriac și, o perioadă, nici nu ar fi postat nimic pe Instagram.

Zilele trecute însă Mihalea Rădulescu a pus punct acestor zvonuri, ea postând o imagine în care apare fericită alături de Felix.

Mai mult, Mihaela Rădulescu a explicat într-un mesaj motivul pentru care o perioadă a lipsit de pe rețelele de socializare.”Nu stiu cum fac altii, dar eu fac acest „detox“ de retele sociale din cand in cand, mai ales dupa o perioada atat de lunga in care am trait prea mult in online, toti. Masura, in toate, e o „cheie“pe care o folosesc fara ezitare, tocmai ca sa tai orice inceput de dependenta, oricare ar fi natura ei. Cei care ma urmariti de mai mult timp, stiti ca am obiceiul sa „dispar“ cu zilele sau chiar saptamanile, deci procedura nu va surprinde. Altii, mai putin dispusi sa accepte o simpla rigoare personala, gasesc imediat explicatii paralele, exact ca din universuri paralele - sigur i s-a intamplat ceva, sigur e vreun dezastru in amor sau vreo tulbure problema existentiala. Si, al doilea pas dupa ce-si imagineaza, il fac catre barfa, stire, „stiu eu sigur“, „da‘ sa nu spui ca stii de la mine“. Am un antrenament de zid pentru aceste avioane de hartie - se tot izbesc de mine, dar nu simt nimic. Am recapatat toti niste culoare de libertate, iar eu simt nevoia sa le folosesc excesiv. Sa ma duc pe coclauri, sa merg pe jos, sa ma uit la amanuntele spectaculoase ale naturii, de la melci la... stele, sa imi tin mintea ocupata cu ce vreau sa fac, cu ce muncesc, cu gandurile, dorurile si placerile mele, nu ale altora. Daca pare vreun soi de egoism, va asigur ca nu e. Daca pare o idee buna, va asigur ca merita incercata, din cand in cand. Pe curand”, este mesajul postat recent de Mihaela Rădulescu, în care explică lipsa sa din mediul online.

Carmen Harra, despre relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner ”Relația lor va rezista pe moment”

Carmen Harra a vorbit, într-un interviu în urmă cu ceva timp, despre relația Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Celebra prezicătoare care locuiește în Statele Unite crede că Mihaela Rădulescu nu va îmbătrâni alături de Felix, dacă, așa cum afirmă Carmen Harra, istoricul amoros al acesteia contează: Mihaela Rădulescu a fost căsătorită de trei ori până acum.

”Relația lor va rezista pe moment. Ne uităm cum am acționat în trecut și cum am acționat atunci, se reflectă și în acțiunile viitoare. Dacă noi în viață am trecut printr-un divorț, două, trei, experiențele nereușite, șansele sunt de repetare a erorilor fără să ne dăm seama pentru că noi celular funcționăm la nivel de memorie. Chiar dacă se mărită, important e cât rezistă. Rezistă cât au fost și cele anterioare. Există însă o oarecare compatibilitate între ei”, a spus Carmen Harra despre relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner.