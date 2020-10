Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană erau nu doar un cuplu pe tv, ci păreau a fi nedespărțite și în viața reală. După ce s-au căsătorit însă, lucrurile s-au schimbat, deși nimeni nu a înțeles de ce s-a produs ruptura dintre Tonciu și Sânzi, cum li se mai spunea.

Acum, la ”Bravo, ai stil! Celebrities” un episod a adus aminte de cearta dintre cele două. S-a întâmplat joi seară când Bianca Rus a venit cu poza fetiței Sânzienei Buruiană, făcându-i reclamă acesteia și hainelor ei. Maurice Munteanu a fost cel care a spus că și-ar fi dorit-o în concurs și pe Sânziana și a întrebat-o pe Andrea Tonciu dacă ele sunt tot certate.

Replica Andreei Tonciu nu a lăsat loc de interpretare în ceea ce privește relația dintre ea și Sânziana Buruiană. ”Noi nu am fost prietene. Am fost doar colege de emisiune”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu si Sanziana Buruiana s-au lansat ca asistente tv

Andreea Tonciu s-a supărat că Sânziana Buruiană a vorbit despre relația ei

După ce au devenit ”femei de casă”, relația dintre Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană s-a răcit, apoi bruneta a fost supărată când fosta sa prietenă a vorbit despre căsnicia ei. A fost motivul pentru care Andreea Tonciu a răbufnit și a încheiat definitiv toate scotelile cu Sânziana. "Eu chiar nu am ce să vorbesc despre această domnişoară. Nu am mai vorbit de foarte mult timp. Nu mă interesează. Cu toate că ea se bagă aşa în viaţa mea şi nu ştiu de ce. Ea şi-a permis să îşi dea cu părerea despre ce s-a întâmplat de 1 mai la mare când nici măcar eu nu ieşisem să fac o declaraţie, dar a vorbit ea." a spus Andreea Tonciu într-o emisiune TV, după ce se zvonise că are probleme în căsnicie.

Acesta a fost se pare finalul relației dintre cele două, pentru că mai avuseseră o ceartă imediat după nunta Andreei Tonciu, unde și Sânziana fusese invitată, așa cum era normal. De altfel, Sânzi apare, alături de fetița ei, care atunci avea doar 9 luni, în mai multe poze cu Tonciu mireasă. Numai că după petrecere, Sânziana Buruiană s-a simțit rău, a vomitat, și a dat vina pe ceva ce mâncase la nuntă. Deși, apoi a revenit cu o declarație că probabil a fost doar deocheată, pentru Andreea Tonciu, vorbele Sânzianei au fost de ajuns ca să fie supărată.

Sanziana Buruiana si fetița ei, la nunta Andreei Tonciu

"Pe mine mă deranjează foarte mult acest subiect, dar nu am să intru în polemică cu absolut nimeni. Domnişoara Sânziana Buruiană a venit la evenimentul meu, a stat aproximativ o oră și a plecat. Nu ştiu dacă a mâncat ceva, având în vedere că este mămică şi alăptează, din câte ştiu eu, nu ai voie să mănânci anumite mâncăruri când alăptezi. Probabil o fi gustat ceva şi de-aia i-o fi fost rău, că am auzit că i-a fost rău şi celei mici. Nu am avut niciun reproș de la nimeni. Probabil că a fost deocheată", a declarat Andreea Tonciu la o emisiune tv.