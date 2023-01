De ce s-a retras, de fapt, Karim Benzema de la naționala Franței? Hugo Lloris a dat cărțile pe față

In articol:

Karim Benzema, câștigătorul Balonului de Aur 2022, s-a retras de la naționala Franței pe 19 decembrie 2022, chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani.

Motivul pentru care Karim Benzema s-a retras de la naționala Franței

Karim Benzema (35 de ani), câștigătorul Balonului de Aur 2022, s-a retras de la naționala Franței pe 19 decembrie 2022, la o zi după încheierea Campionatului Mondial de Fotbal. Atacantul celor de la Real Madrid nu a evoluat în niciun meci din Qatar, iar asta din pricina unei accidentări, dar și a conflictelor cu staff-ul naționalei Franței.

Mai exact, Benzema ar fi fost deranjat de faptul că a fost presat să revină la antrenamente înaintea jocului cu Australia, deși a spus că nu se simte pregătit, au scris cei de la RMC Sport, citează digisport.ro. Astfel, atacantul de la Real Madrid își dorea să mai primească un timp de recuperare din partea staff-ului și să intre pe teren la meciurile viitoare. În schimb, acesta a fost rugat să plece imediat din Qatar.

Karim Benzema a decis să încheie aventura alături de naționala Franței, după ce, sănătos fiind, nu a fost convocat să joace în marea finală din Qatar. De aceea, fotbalistul a refuzat să meargă la campionat inclusiv ca suporter. Potrivit digisport.ro, singura modalitate prin care Benzema ar fi fost dispus să revină asupra deciziei sale de a pleca de la naționala Franței era reprezentată de numirea lui Zinedine Zidane.

Însă, Federația Franceză de Fotbal a decis să continue cu Didier Deschamps cel puțin până la începutul verii 2026.

De ce s-a retras, de fapt, Karim Benzema de la naționala Franței? [Sursa foto: Profimedia]

Benzema și-a anunțat retragerea chiar de ziua lui: „Am făcut eforturi”

Karim Benzema a considerat că pentru el totul s-a terminat după finala din Qatar. Astfel că, atacantul și-a anunțat retragerea din naționala Franței, luni, chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani, pe adresa lui de socializare. „Am făcut eforturi și greșeli pentru a ajunge unde sunt acum și sunt mândru de asta. Mi-am scris povestea, iar a noastră se încheie aici”, a fost mesajul postat de Karim Benzema, pe Twitter, în dreptul unei imagini în care este îmbrăcat în tricoul naționalei, dovadă clară că decizia lui este una definitivă.

Ce spune Hugo Lloris despre plecarea lui Benzema de la naționala Franței

La scurt timp de la momentul în care Karim Benzema a anunțat că pleacă de la naționala Franței, Hugo Lloris (36 de ani) a făcut același anunț, însă nu înainte de a clarifica situația lui Benzema de la Campionatul Mondial din Qatar. Fostul căpitan al „cocoșilor galici” a declarat că tot lotul Franței a fost surprins de plecarea lui Benzema din cantonament. Mai mult, Lloris a mărturisit că totul s-a întâmplat rapid, iar jucătorii au fost anunțați doar că deținătorul Balonului de Aur nu mai este în lot:

„La Karim am fost cu toții puțin surprinși. Ce am trăit noi, jucătorii, cu plecarea lui a fost așa: te antrenezi seara, el se accidentează, te culci, iar a doua zi când te trezești ți se spune că a plecat.Totul s-a întâmplat atât de repede... A fost prezentată ca o problemă medicală, iar noi, jucătorii, am aflat dimineața, într-o perioadă în care ceva se întâmpla aproape în fiecare zi”, a declarat Hugo Lloris pentru RMC Sport.

Totodată, fostul portar al naționalei a punctat rolul esențial al lui Benzema la campionat, dar și faptul că plecarea acestuia nu a fost un sabotaj al coechipierilor: „Sunt o mulțime de lucruri care s-au spus, fie false sau ridicole. Atmosfera era foarte bună înainte de a pleca, și foarte bună după, și chiar s-a implicat. Dar am fi preferat cu toții ca Balonul de Aur, când vedem ce a făcut de la revenire, să fie alături de noi. Este un atu major!

Informația că l-am fi împins să plece este complet falsă și nu văd unde vrem să ajungem. A fost esențial timp de 18 luni, ne-a ajutat să câștigăm Liga Națiunilor, întoarcerea lui ar fi fost doar pozitivă. Este cu adevărat necinstit să pretindem că unii dintre noi au fost în stare să favorizeze plecarea lui. Când am fi făcut-o? Cum am fi făcut-o?”, a adăugat Hugo Lloris, citează sport.ro.

Karim Benzema și-a încheiat aventura în tricoul formației din ”Hexagon” cu 97 de partide și 37 de goluri, dar fără un trofeu major câștigat.

Surse: digisport.ro, sport.ro