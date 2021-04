De ce și-a bătut Marian Drăgulescu fosta soție. A spus adevărul după 13 ani

In articol:

Marian Drăgulescu și fosta soție, Larisa Drăgulescu, au ținut primele pagini ale ziarelor cu scandalurile dintre ei.

De ce a bătut-o Marian Drăgulescu pe fosta soție

Marian și Larisa Drăgulescu s-au cunoscut în 2003 într-un cerc comun de prieteni din Reșița. Pe atunci, ea nu știa că el este un mare campion, a contat doar dragostea la prima vedere. În 2006 s-au căsătorit, când deja aveau un copil, iar Larisa era însărcinată din nou, însă în 2008 despărțirea a fost inevitabilă. Acela a fost momentul care a declanșat avalanșa de acuzații din partea soției că marele campion a bătut-o.

"A fost o relație nocivă, au avut loc multe scandaluri, certuri. Am fost doi tineri care scoteau ce e mai rău unul altuia. Ne luam parte în parte. Ea sărea mereu. Eu sunt un tip care evită orice tip de conflict, sunt o persoană destul de calmă. E un episod din viața mea de care nu sunt mândru. Au fost multe altercații, ea sărea, de multe ori nu am ripostat, dar am și ripostat. Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul la acel moment. Am învățat din acele greșeli. Am învățat să nu mă mai pun în astfel de situații. A fost singurul caz și singura relație de așa natură.", a spus Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu, acuzat de soție că și-a bătut copiii

La un an de la divorț, fosta soție a campionului l-a acuzat că și-a lovit copiii.

"Niciodată și știe și ea acest lucru. Au fost două situații când fetița s-a jucat în sala de gimnastică a căzut și și-a mușcat buza. A trebuit să dăm declarații. A fost o perioadă în care Larisa a încercat să tot apară, să mă denigreze. Nu sunt o persoană violentă, iubesc copiii, îmi plac copiii. Nu i-am tratat diferit. Au fost niște declarații care nu au avut nicio legătură cu realitatea.”, a explicat Marian Drăgulescu.

Ce relație este între Marian Drăgulescu și fosta soție

Deși relația dintre cei doi nu s-a terminat deloc bine, în prezent cei doi au îngropat securea războiului.

"Face parte din viața mea. Am învățat foarte mult. Eram foarte tineri, nu am apucat să ne cunoaștem foarte bine. Prima dată când ne-am mutat împreună, ne-am mutat deja cu primul copil. Au fost și momente frumoase și multe mai puțin frumoase. Acum ne înțelegem de minune. Nu cred că ar fi trebuit să continuăm mai mult decât a durat acea relație.", a mai spus marele campion.