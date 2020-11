De ce surpriză a avut parte Daria Radionova, în timp ce Alex Bodi se află după gratii?

Daria Radionova [Sursa foto: Instagram]

Povestea de dragoste dintre Daria Radionova și Alex Bodi este ruptă din filme. Cei doi îndrăgostiți trec împreună peste problemele cu care se confruntă la momentul actual, iar milionarul se pare că este foarte atent cu iubita lui.

Surpriză romantică pentru Daria Radionova

In articol:

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu și frumoasa șatentă trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Chiar dacă situația nu este una deloc roz pentru Alex, ținând cont de faptul că este arestat pentru 29 de zile și implicat într-un dosar de proxenetism. Cu toate acestea, se pare că bărbatul a vrut să îi facă o supriză iubitei lui, așa că i-a trimis un buchet de trandafiri.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei, primele declarații despre relația lui Alex Bodi cu Daria Radionova! "Eu nu știu dacă el..."

Citeste si: Dragoste nebună între neamțul Fritz și românca Dulcineea. Povestea a devenit virală. FOTO - evz.ro

Citeste si: Cum a murit Draga Olteanu Matei. Prof. dr. Diana Cimpoeșu explică felul în care a decedat cunoscuta actriță- LIVE VIDEO - bzi.ro

Citeste si: Cu cine a fost extravaganta Daria Radionova, înainte de Alex Bodi? Surpriză: e tot român și e prieten bun cu fotbalistul Gabi Iancu

În vârstă de 27 de ani, frumoasa șatenă a împărtășit acest moment cu fanii ei de pe Instagram, semn că a fost încântată de buchetul de trandafiri.

Surpriză romantică pentru Daria Radionova[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, scandal cu Bianca Drăgușanu

Relația dintre Bianca Drăgușanu și actuala iubită a lui Alex Bodi nu este una roz. Scandalul dintre cele două rivale în dragoste ia amploare, iar rusoaica a avut câteva cuvinte de spus la adresa blondinei.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a scris Daria.