De la ce se abține Daniela Crudu în sarcina? Alimentația fostei asistente TV este diferită: „Îmi e rău de la..."

Daniela Crudu și-a șocat fanii când a anunțat că este însărcinată. Fosta asistentă TV va deveni mamă pentru prima dată și, după cum a dezvăluit și ea, este fericită pentru ceea ce trăiește acum.

De la ce se abține Daniela Crudu de când a aflat că va deveni mamă?

Recent, vedeta a povestit ce s-a schimbat la alimentația sa și cât de atentă este acum la ce consumă.

De când a aflat că este însărcinată, Daniela Crudu are o alimentație total schimbată. Vedeta nu mai poate mânca mâncare, însă preferă fructele și croissantele. Fosta asistentă TV a precizat că în primele luni de sarcină s-a simțit foarte rău.

"Nu am vrut eu, nu îmi mai e poftă. Îmi e rău de la carne, eu care mâncam în fiecare zi. Acum nu mai mănânc deloc. Mănânc doar fructe, croissante, dar nu îmi mai place să mai mănânc mâncare. Mi-a fost primele două luni rău de tot.", a declarat Daniela Crudu.

De asemenea, frumoasa brunetă a spus că nu mai are aceeași energie pe care o avea înainte de sarcină. Fosta asistentă TV mărturisește că obosește imediat și și-a făcut un program de dormit după-amiaza.

"Nu mă simt obosită, dar nu mai am nici vibe-ul ăla. Înainte beam energizante, beam cafea, parcă acum obosesc mai repede. Am mâncat un corn, am mâncat un fruct. Trebuie să mănânce bebelușul. Acum mai am energie, dar cred că, în curând, o să mi se termine energia. Eu trebuie să dorm după-amiaza, acum m-am obișnuit să dorm ziua.", a precizat vedeta.

Care a fost reacția mamei Danielei Crudu când a aflat că fiica ei este însărcinată?

Daniela Crudu a mărturisit că mama ei a fost foarte încântată de veste și își dorește să fie în permanență aproape de fiica ei. Deocamdată, vedeta a spus că face față situației.

"Mama îmi dă mesaje în fiecare dimineață. Vrea să vină, dar i-am zis că nu e cazul acum. Eu sunt la început și nu am acum nevoie, dar când o să îmi crească burtica și o să mă mișc mai greu, o să am nevoie de ea.", a mărturisit Daniela Crudu.

