De necrezut! Shakira a primit de ziua ei un tort cu chipul lui Pique. Vezi cum a reacționat cântăreața columbiană

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în vara anului 2022 după mai bine de 12 ani de relație, din cauza infidelității fostului fotbalist spaniol.

Shakira a primit de ziua ei un tort cu chipul lui Pique

Cei doi au împreună doi copii, iar în urmă cu câteva zile, atât Pique, cât și cântăreața columbiană și-au aniversat zilele de naștere.

Născuți ambii la data de 2 februarie, Shakira și Gerard Pique și-au sărbătorit zilele de naștere separat, pentru prima dată după 12 ani. Cântăreața de origine columbiană a împlinit 46 de ani, în timp ce fostul fotbalist spaniol a făcut 36 de ani, între aceștia fiind o diferență de vârstă de 10 ani.

Shakira a primit, conform Music Mundial, un „cadou” total neașteptat de ziua sa, anume un tort cu chipul lui Pique, dar și cu figurine care reprezentau toate „ingredientele” folosite de cântăreață în melodia în care l-a atacat direct pe fostul partener, dar și pe Clara Chia Marti.

Mai exact, figurinele reprezentau un Renault Twingo, un Ferrari, un ceas Rolex, respectiv un Casio.

Fără să ezite prea mult, columbiana a înlăturat chipul lui Gerard Pique de pe tort și a postat imaginea cu tortul pe InstaStory, se arată pe digisport.ro.

Cum a aflat Shakira despre infidelitatea fostului fotbalist spaniol

Cei de la Show News Today au scris că Shakira și-ar fi dat seama că ar putea fi înșelată de Pique după ce a fost surprinsă să observe, absolut întâmplător, că altcineva a mâncat din borcanul ei de gem din frigider, știind că nici Pique, nici copiii nu se atingeau în mod normal de acest produs.

După investigații, artista a realizat că o persoană venea în vila ei, fără să știe, și avea o relație mai mult decât familiară cu Gerard, concret, se simțea ca acasă, și îi mânca și din produsele alimentare.

Apoi, în cea mai recentă piesă lansată, Shakira are o trimitere tot la faza frigiderului și a borcanului de gem, care poate confirma suspiciunea lansată anterior de sursa citată, întrucât unele versuri sună cam așa… „Mestecă și înghite, înghite și mestecă”.

Versurile acide în care Shakira îi atacă direct pe Pique și pe Clara Chia

Shakira a pornit o adevărată furtună după ce în urmă cu câteva săptămâni a lansat o melodie în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap, în care îi atacă direct pe Pique și noua lui parteneră Clara Chia. Iată cum sună versurile nemiloase!

„Îmi pare rău, am luat deja un alt avion Nu mă mai întorc aici, nu vreau o altă dezamăgire, Te dădeai mare campion

Dar când am avut nevoie de tine, mi-ai arătat cea mai proastă versiune

Îmi pare rău, dragă, ar fi trebuit să dau afară pisica (n.r.- aluzie la Pique) în urmă cu multă vreme O lupoaică așa ca mine (n.r.- aluzie la piesa She Wolf, lansată în 2009) nu e pentru amatori

O lupoaică așa ca mine nu este pentru tipi ca tine Pentru tipi ca tine Sunt prea bună pentru tine Și de aceea ești acum cu o fată exact ca tine Asta e pentru ca tu să te scandalizezi Mestecă și înghite, înghite și mestecă

Nu mă întorc la tine

Nici chiar dacă plângi în fața mea sau mă implori Am înțeles că nu e vina mea că oamenii te critică Eu doar fac muzică Îmi pare rău că te irită M-ai lăsat vecină

cu soacra Cu presa la ușă și datoriile la Fisc

Ai crezut că m-ai rănit, dar m-ai făcut mai dură Femeile nu mai plâng Femeile fac bani

Ea are un nume de persoană bună E clar că nu e ceea ce pare (n.r. claramente- clar. Joc de cuvinte în care a strecurat numele Clara, al actualei iubite a lui Pique) Ea are un nume de persoană bună Clar este exact ca tine

Pentru tipi ca tine

De la iubire la ură nu este decât un singur pas,

Nu te întoarce aici, fii atent la mine. Fără resentimente, dragă. Îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare.

Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine Ești atât de diferit încât nici măcar nu te pot recunoaște Eu fac cât două de 22

Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo

Ai schimbat un Rolex cu un Casio Tu mergi repede, ia-o mai încet

Mergi mult la sală, dar antrenează-ți și creierul un pic. Sunt fotografiată peste tot Aici mă simt ca un ostatic Mie îmi convine, O să eliberez casa mâine Și dacă vrei poți s-o aduci și pe ea la tine.”, a cântat Shakira în ultima sa melodie.

