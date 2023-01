Pique îi dă replică după replică Shakirei. După ce și-a luat ceas Casio, fostul fotbalist spaniol și-a luat Renault Twingo!

In articol:

Gerard Pique (35 de ani) continuă seria ironiilor la adresa Shakirei (45 de ani), după ce cântăreața l-a atacat fără menajamente în ultima piesă lansată. Astfel, după ce și-a luat ceas Casio, Pique a fost surprins la volanul unui Renault Twingo.

Pique, încă o replică dură pentru Shakira: și-a luat Renault Twingo!

Gerard Pique (35 de ani) și Shakira (45 de ani) s-au despărțit în urmă cu aproape un an, după ce cântăreața columbiană a aflat că a fost înșelată de fostul fotbalist. Însă, chiar și după luni bune de la momentul separării celor doi, apele sunt tot învolburate. Astfel că, în ultima piesă lansată, Shakira îi atacă dur pe fostul partener și pe actuala lui iubită.

Cântăreața de origine sud-americană nu s-a abținut deloc, iar la un moment dat a comparat-o pe Clara Chia, iubita lui Pique, cu un Twingo, în timp ce despre ea spunea că e un Ferrari. Totodată, Shakira a asemănat-o pe Clara Chia cu un ceas Casio, spunând că „a lăsat un Rolex” pentru o firmă low-cost.

În urma piesei care a doborât rapid recorduri pe YouTube, Pique nu s-a simțit deloc jenat și îi dă replică peste replică fostei partenere, într-un ton umoristic.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Mai exact, după ce a anunțat că noul sponsor al proiectului lansat după retragerea din fotbal, Kings League, va fi Casio, Gerard Pique a fost filmat la volanul unui Renault Twingo.

Shakira a lansat o melodie despre Pique și Clara Chia

Shakira a lansat o melodie în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap, prin intemediul căreia îi atacă direct pe fostul iubit, Gerard Pique, și pe noua lui iubită, Clara Chia:

„Îmi pare rău, am luat deja un alt avion Nu mă mai întorc aici, nu vreau o altă dezamăgire, Te dădeai mare campion

Dar când am avut nevoie de tine, mi-ai arătat cea mai proastă versiune

Îmi pare rău, dragă, ar fi trebuit să dau afară pisica (n.r.- aluzie la Pique) în urmă cu multă vreme O lupoaică așa ca mine (n.r.- aluzie la piesa She Wolf, lansată în 2009) nu e pentru amatori

O lupoaică așa ca mine nu este pentru tipi ca tine Pentru tipi ca tine Sunt prea bună pentru tine Și de aceea ești acum cu o fată exact ca tine Asta e pentru ca tu să te scandalizezi Mestecă și înghite, înghite și mestecă

Nu mă întorc la tine

Nici chiar dacă plângi în fața mea sau mă implori Am înțeles că nu e vina mea că oamenii te critică Eu doar fac muzică Îmi pare rău că te irită M-ai lăsat vecină

cu soacra Cu presa la ușă și datoriile la Fisc

Ai crezut că m-ai rănit, dar m-ai făcut mai dură Femeile nu mai plâng Femeile fac bani

Citește și: Shakira l-a făcut să plângă pe Gerard Pique la utima întâlnire! ” A cedat”! Totul spre binele celor doi băieți ai lor

Ea are un nume de persoană bună E clar că nu e ceea ce pare (n.r. claramente- clar. Joc de cuvinte în care a strecurat numele Clara, al actualei iubite a lui Pique) Ea are un nume de persoană bună Clar este exact ca tine

Pentru tipi ca tine

De la iubire la ură nu este decât un singur pas,

Nu te întoarce aici, fii atent la mine. Fără resentimente, dragă. Îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare.

Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine Ești atât de diferit încât nici măcar nu te pot recunoaște Eu fac cât două de 22

Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo

Ai schimbat un Rolex cu un Casio Tu mergi repede, ia-o mai încet

Mergi mult la sală, dar antrenează-ți și creierul un pic. Sunt fotografiată peste tot Aici mă simt ca un ostatic Mie îmi convine, O să eliberez casa mâine Și dacă vrei poți s-o aduci și pe ea la tine.”, a cântat Shakira în ultima sa melodie, care a strâns în patru zile peste 123 milioane de vizionări pe YouTube.

