Decesul bunicii i-a marcat viața lui Sebastian Dobrincu: „A murit de cancer la Spitalul Fundeni, din lipsa resurselor medicale”. Promisiunea pe care tânărul i-a făcut-o femeii, pe patul de moarte

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar de la noi din țară, iar acesta muncește de la o vârstă fragedă, câștigându-și primii bani la doar 11 ani. Afaceristul provine dintr-o familie modestă, fapt dezvăluit chiar de el în nenumărate rânduri. Greutățile nu l-au ocolit până acum pe Sebi, iar când avea doar 14 ani, acesta și-a pierdut bunica, pe care o iubea enorm.

Recent, acesta a fost concurent și în cadrul competiției din Dominicană, acolo unde a promis tuturor că, dacă va pune mâna pe premiul cel mare, va dubla suma și o va dona fundației în care este implicat și Codin Maticiuc, care se ocupă cu renovarea și modernizarea spitalelor, lucru pe care l-a făcut cu gândul la bunica lui, care a murit.

Mai precis, femeia s-a stins din viață la Spitalul Fundeni din Capitală, din cauza resurselor medicale ale unității spitalicești, iar atunci când bunica lui Sebastian era internată, acesta i-a promis că va strânge banii necesari pentru a o transfera la un spital mai dotat, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, asta pentru că femeia s-a stins din viață.

„Sincer, am aflat că există și un premiu în bani după ce am acceptat propunerea. Nu am stat pe gânduri și am ales pe loc că, dacă voi reuși să câștig competiția, voi dubla premiul de 100.000 de euro și îl voi dona către o cauză foarte personală – Spitale publice din bani privați – alături de Fundația Metropolis, pentru a moderniza, renova și echipa spitalele din România. Nu sunt fanul poveștilor lacrimogene, așa că vizavi de motivația mea pot spune doar că bunica mea a murit de cancer la Spitalul Fundeni, din lipsa resurselor medicale ale spitalului. Aveam 14 ani și, fix înainte de a muri, îi promisesem că voi munci și voi avea bani să o duc la un spital din afara țării, unde să poată fi tratată. Am reușit într-un final să îmi permit financiar, însă prea târziu pentru a o salva. Moartea bunicii mele mă motivează să ajut cum pot la salvarea acestor oameni lipsiți de ajutor.”, a declarat Sebastian Dobrincu, pentru Viva.ro.

Sebastian Dobrincu a muncit de la o vârstă fragedă

Invitat în cadrul emisiunii ”Duet cu Alexandra”, Sebastian Dobrincu a vorbit deschis despre viața sa de adolescent. Sebi a explicat că adolescența lui a fost diferită, căci la vârsta de doar 13 ani, acesta mergea la birou și avea un loc de muncă cu normă întreagă, însă primii bani i-a câștigat mult mai devreme, respectiv la 11 ani.

"Am furat startul la multe chestii în viață. La faptul că stăteam să programez, când alții băteau mingea în spatele blocului, se înjurau și aruncau cu pietre prin parcuri. Mereu am fost cel mai tânăr în medii profesionale. Eu la 13 ani eram la birou, job full-time și făceam 3-4 mii de euro pe lună ca angajat, îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă...poveste lungă, ei nu știau câți ani aveam, dar îmi făcea treaba și m-am obișnuit. Fiind printre oameni mai mari, poate am cules de mic din gândirea lor, abordarea asta mai matură, dar nu îmi doresc nicidecum să mă consider matur. Cred că sunt cel mai copil dintre toți de vârsta mea și așa vreau să rămân, nu am nicio problemă în a fi așa. Sunt foarte copilăros, sunt foarte căpos.", a declarat Sebastian Dobrincu.

