Ionuț Jaguarul nu renunță la antrenamente nici în perioada pandemiei de coronavirus! Cum în România, sălile au fost închise și oamenii s-au cantonat în casă de teama răspândirii COVID 19, vedeta de la Exatlon s-a hotărât să plece în străinătate pentru a se menține în formă.

Surse din preajma luptătorului au povestit că războinicul se află în aceste momente în Spania, unde încearcă să se antreneze pentru meciurile care vor urma în toamnă!

”De o perioadă de timp, Ionuț se află la Allicante, loc în care el se duce de mai multe ori pe an în general. Acum, deși în Spania, situația este mai mult decât critică, fiindcă numărul deceselor se apropie de cel al Italiei, Jaguarul este într-un loc sigur, în care coronavirului nu a făcut ravagii. În plus, acolo are toate condițiile de a se pregăti”, au dezvăluit apropiații finalistului Exatlon pentru WOWbiz.ro.

n Alicante este încă liniștită și panica nu s-a instaurat”

Pe de altă parte, dincolo de dorința de a nu-și pierde forma fizică, aceleași surse au mai spus că Ionuț Jaguarul a luat decizia de a părăsi România, pentru a se feri de orice pericol iminent! ”În Galați, acolo unde stă el, s-au tot întors persoane din străinătate, iar riscul de îmbolnăviri este din ce în ce mai mare. Poate din acest motiv, balanța la el a înclinat să plece într-un loc în care să nu aibă probleme. Oricum, din câte am vorbit noi cu Ionuț este relaxat, lumea în Alicante este încă liniștită și panica nu s-a instaurat. În plus, ne-a mai zis, așa... în stilului lui, ceva de genul, stași liniștiți băieți, nu îmi este frică, nu se moare din asta, dovadă că în ciuda știrilor îngrijorătoare venite din Spania, în cazul lui, situația este diferită”, au comentat prietenii războinicului.