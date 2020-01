Cristina Șișcanu se numără printre concurentele din echipa Faimoșilor de la Survivor România. Frumoasa soție a lui Mădălin Ionescu a intrat în această competiție foarte încrezătoare în propriile forte, și speră, în ciuda greutăților pe care le întâmpină în Republica Dominicană, că va putea să revină în țară victorioasă și foarte puternică mental.

”Nu am defecte care să mă împiedice să înving. Voi fi foarte ambițioasă, sunt foarte determinată și nimic nu mă poate opri! Survivor Românai este o altă lume, este provocarea extremă, sunt pregătită să trăiesc orice la Survivor”, a spus Cristina Șișcanu în timp ce se afla încă în București, înainte de a pleca departe de casă și de familia ei.

Cristina Șișcanu, în lacrimi după primele zile ale competiției din Republica Dominicană

Cu toate aceste declarații optimiste, după primele zile de concurs, fosta prezentatoare TV pare că este doborâtă de dorul de familie și de copilul ei. ”La început, când am plecat la luptă practic în Republica Dominicană, eram foarte veselă și fericită că urmează să trăiesc această experiență. Acum, îmi dau seama că începe și îmi va fi foarte dor de ai mei de acasă, de fetița mea, dar sunt extrem de determinată și sunt convinsă că voi fi puternică!”, a spus Cristina Șișcanu printre lacrimi.

Cristina Șișcanu și-a înțărcat fiica înainte de Survivor România! ”Nu ar mai fi cazul să mai fie hrănită și de la sân”

Surprinzător, pentru a merge în competiție, vedeta a luat și o decizie radical. Astfel, chiar din spusele sale, Cristina Șișcanu și-a înțărca fiica înainte de a pleca la Survivor România! ”A trebuit să iau această hotărâre, chiar dacă m-a durut sufletul. Poate unii ar spune că Petra este mare de vârstă, are doi ani și opt luni, și nu ar mai fi cazul să mai fie hrănită și de la sân, dar dacă s-a putut, eu am vrut să îi dau lapte matern. Acum însă, am renunțat. Nu știu dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, voi vedea…A fost un sacrificiu pentru a putea să particip la un format în care să îmi testez toate limitele posibile și imposibile”, a declarat Faimoasa, în premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.