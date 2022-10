Declarația cutremurătoare pe care Alexandru Arșinel a făcut-o cu un an înainte să moară: „Îmi aștept rândul”

In articol:

Alexandru Arșinel a trecut la cele veșnice joi, pe data de 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani. Regretatul actor se confrunta cu probleme de sănătate de mai mult timp, iar în ultima perioadă starea sa se agravase. Ultima clipă l-a găsit pe maestru la Spitalul Universitar din Capitală, acolo unde era internat de ceva timp.

Ei bine, însă, fiind conștient de problemele de sănătate cu care se confrunta, actorul a făcut o declarație cutremurătoare, cu un an înainte să se stingă din viață. Mărturia lui Arșinel din anul 2021 se petrecea chiar la căpătâiul colegului și bunului său prieten, regretatul Ion Caramitru.

„Greu de suportat și nu mai e mult și urmează și altele, alte personaje, pentru ca a venit vremea scadențelor. Mai sunt artiști și personalități care își așteaptă rândul. Îmi aștept rândul și eu. Nu sunt prea grozav cu sănătatea, dar mergem înainte”, spunea Alexandru Arșinel, în septembrie 2021.

Alexandru Arșinel își pregătise locul de veci de mai mulți ani

În urmă cu 7 ani, Alexandru Arșinel dezvăluia că și-a pregătit locul de veci la Cimitirul Bellu din Capitală.

La momentul respectiv, în cadrul unui interviu emoționant, Arșinel dezvăluia că a luat decizia de a-și pregăti locul de veci, pentru a-i scuti pe copiii săi de griji.

"Sunt un om gospodar şi mi-am făcut mormânt la Bellu. Să nu aibă grijă copiii când n-o să mai fiu. Eu sunt un om gospodar și pregătesc toate, în așa fel încât să nu las multe probleme după mine. Eram la Noaptea Muzeelor și Bellu e considerat muzeu. Și am primit de la Primărie un telefon să merg cu câțiva colegi, după spectacol, să aprindem câteva lumânări la mormintele marilor actori, că ne așteptau cei de la Bellu. Ne-am dus, ne-au primit imediat, am aprins lumânări. Și eram cu niște colegi de la Teatrul Tănase: 'Hai să vă arăt un mormânt de-al unui coleg de-al nostru'. Și mergeam așa și am ajuns la vreo 10 metri de locul unde este mormântul meu. Era acolo o familie cu doi copii așa… mai mari și el și ea își ziceau: 'Hii, uite mormântul lui Arșinel!', la care eu zic 'Aici sunt, doamnă!'. 'Vai, domnule Arșinel, așa ne-am speriat că e mormântul dumneavoastră!'. La care și ăștia, actorii: Du-te, mă, unde ne-ai adus aici, să ne arăți mormântul?!", povestea Alexandru Arșinel în 2015, pentru evelinepauna.ro.