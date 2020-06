In articol:

Brigitte Pastramă și fiul său, Robert Sfăt, de 19 ani, sunt în scandal, iar probleme grave dintre cei doi au fost făcute publice luni, 22 iunie, când vedeta și-a reclamat băiatul la poliție. Acuzațiile făcute de Brigitte Pastramă sunt grave: ea susține că fiul ei ar fi agresat-o, i-ar fi vandalizat casa împreună cu niște prieteni și i-ar fi furat mașina. Totul, spune Brigitte, pe fondul consumului de substanțe interzise.

Ei bine, Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, se apără, spune că nu consumase nimic și că el este victima. Robert Sfăt a spus versiunea lui despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma spiritele la locuința mamei sale. Robert Sfăt spune că mama lui a fost agresivă, că l-ar fi dat afară din casă în miez de noapte, și mai mult i-ar fi sechestrat în camera doi prieteni.

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, susține că oamenii legii nu au găsit niciun fel de stupefiante, contrazicând în acest fel ipotezele lansate de mama sa.

Însă, atunci când vine vorba despre acuzația privind furtul mașinii lui Brigitte Pastramă, Robert Sfăt, care nu are carnet de conducere, a venit, într-o emisiune tv, cu explicații halucinante. ”Un gândăcel era la volan. S-a încurcat în picioare și a mers cu frâna de mână trasă”, a povestit Robert Sfăt în respectiva emisiune tv.

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, spune că el a fost agresat de mama sa

În primele sale declarații, date presei chiar în fața secției de poliție, Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, declara despre incidentul cu mama sa.

”În primul rând, sunt Robert Sfăt, nu mă numesc Pastramă, sunt un orfan exportat la București la 14 ani! Pe mine, m-a crescut bunica la Timișoara. Nu am agresat pe nimeni, și nu am luat nici o mașină.

I-am furat o sticlă de vin aseară, este adevărat, și am dat muzica puțin mai tare, iar ea a venit la mine cu scandal și mi-a zis să nu mai fac gălăgie, apoi mi-a spus că aș fi luat...ceva. Ei bine, nu am consumat alte prostii, așa cum a declarat ea la Poliție. Eu sunt mai artist, nu îmi place să se zică altceva despre mine. Doar în clasa a opta am fumat o țigară mai...așa... mai amuzantă, în rest, sunt niște prostii.

De ce să fur eu mașina...? Am luat și am turat-o, nu am plecat cu ea noapte...sunt niște afirmații...Vă spun că am făcut teste de substanțe aici la poliție, că nu este nimic care să fie așa cum s-a descris situația”, a declarat Robert Sfăt, băiatul lui Brigitte Pastramă, la câteva ore după scandal. Citiți declarațiile complete ale lui Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, AICI