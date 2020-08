In articol:

Soțul gravidei din Arad care a murit după ce s-a infectat cu coronavirsus face declarații cutremurătoare. Soția lui, pe care a trimis-o sănătoasă pe poarta spitalului, atât și fetița care ar fi trebuit să se nască, au murit.

Declarații cutremurătoare ale soțului gravidei din Arad care a murit de coronavirus

Emilia Balea era din comuna Bârzava, din județul Arad, avea 39 de ani și urma să aducă pe lume a doilea copil. A fost internată la Spitalul Județean din Arad după ce a acuzat dureri în zona rinichilor. Starea ei de sănătate s-a agravat, așa că medicii au decis să o transfere la Spitalul din Timișoara. Pe drum însă, aceasta a suferit un stop cardiorespirator și a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici.

Soțul ei, Vasile Balea se află izolat la domiciliu și nu își poate reveni din șocul vieții lui. Alături de el se află copilul femeii din altă relație, pe care cei doi îl creșteau împreună, în vârstă de 16 ani.

Bărbatul a declarat pentru Libertatea că soția lui se simțea bine și era sănătoasă, mergând constant la controale pentru a se asigura că nici o problemă nu îi va afecta sarcina.

„Dar tot o ținut-o acolo. Miercuri pe la prânz, mi-a zis că nu mai poate să vorbească la telefon, că doar pe mesaje. Am zis bine, pe mesaje. Mi-o zis că nu-i mai dă drumul acasă, dar că vine mâine. Ea tot voia să vină acasă”, a declarat soțul îndurerat.

După ce au vorbit ultima oară la telefon, a doua zi de dimineață, soțul femeii avea să primească tragica veste. El a sunat-o vreme de mai multe ori, însă nimeni nu răspundea la telefon. A fost anunțat de către o doctoriță că femeia nu se simte bine, însă fără alte detalii.

„La 6 seara, m-a sunat cineva de la spital să-mi zică că e decedată. Eu nu am crezut că au murit amândouă. Am crezut că nu au putut salva fetița și mi-am spus că asta e, nu ne-o ajutat Dumnezeu, dar nu am crezut că or murit amândouă. Eu nu mai am cuvinte, am trimis-o sănătoasă pe poarta aia, mă tot uit la poartă. Trebuia să mă sune cineva...”, a mai adăugat bărbatul împietrit de durere.

Bărbatul vrea ca soția lui să poatăfi înmormântată creștinește.