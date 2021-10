Declarații de ultimă oră ale președintelui CNCD. Asztalos Csaba spune că certifcatul verde nu este legal în România: "Accesul în instituţii publice printr-un act administrativ, adică Hotărâre de Guvern, este nelegală"

In articol:

Reprezentanții statului au recurs recent la restricții dure pentru a stopa creșterea alarmantă a numărului de infectări cu COVID-19 și pentru a determina tot mai mulți cetățeni să se vaccineze, așa că s-au gândit și la introducerea măsurii conform căreia oamenii pot intra în anumite locuri publice doar pe baza certificatului verde.

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării , Asztalos Csaba, declară, însă, că hotărârea guvernului referitoare la acest document este una ilegală în România, pentru că nu a fost adoptată prin lege.

"Acest aspect poate fi constatat doar de Curtea de Apel"

Președintele CNCD a declarat recent, în cadrul unei apariții TV, că unele măsuri luate de stat pentru a proteja cetățenii împotriva COVID-19 nu sunt constituționale. Mai exact, Asztalos Csaba a făcut referire la permisiunea de a intra în locuri publice precum cele din domeniul HoReCa sau din alte domenii doar pe baza certificatului verde, obținut de către cei vaccinați. Oficialul a precizat că hotărârea luată de guvern este una ilegală, pentru că nu a fost adoptată prin lege: "Articolul 53, alineatul 1 din Constituţie arată foarte clar că drepturile fundamentale şi libertăţile omului pot fi limitate şi enumeră condiţiile în care pot fi limitate. Prima condiţie de formă este că aceste limitări trebuie să aibă loc "numai prin lege".

Ori ceea ce se întâmplă în România astăzi, introducerea certificatului verde, de exemplu, în zona de HoReCa sau accesul în instituţii publice printr-un act administrativ, adică Hotărâre de Guvern, este nelegală. Acest aspect poate fi constatat doar de Curtea de Apel, pentru că hotărârile Guvernului pot fi atacate doar în contencios administrativ, deci nu este competenţa Curţii Constituţionale. Marea problemă este că în acest moment România nu are o procedură rapidă de soluţionare a acestor plângeri.", a transmis președintele CNCD, pentru un post de televiziune.

Mai mult, Asztalos Csaba consideră că subiectul legat de restricțiile impuse a început să fie politizat, în loc să se urmărească adevăratul lor scop și să se găsească soluții benefice pentru sănătatea cetățenilor: "Vedem că este o competiţie şi nu înţelegem pentru ce. Adică, de ce să politizăm un subiect ce ţine de sănătate. Trebuia să existe un acord, aici aş fi avut nevoie de un armistiţiu, nu din primăvara acestui an, ci de când a început pandemia, pentru a nu exploata politic acest subiect, a încerca să câştigăm voturi din moarte pentru că asta se întâmplă în acest moment şi din tragedii, încercând să creăm falii în societate şi să inducem ura unul faţă de celălalt, în loc să explicăm şi venim cu elemente raţionale astfel încât fiecare cetăţean să decidă dacă doreşte să ia o măsură sau nu.", a mai spus Asztalos Csaba.

Președintele CNCD spune că angajatorii nu au dreptul să ceară un certificat verde

Cât despre subiectul care face referire la posibilitatea ca angajatorii să aibă dreptul de le a cere un certificat verde angajaților, Asztalos Csaba a declarat că în acest moment nu există un cadru legal care să reglementeze situația expusă: "În acest moment, nu, pentru că nu au cadrul legal, dar în practică se întâmplă. Sunt anumiţi angajatori privaţi care, da, solicită ori testare, ori vaccinare.

CNCD a emis un punct de vedere cu privire la certificatul verde. Iar noi am dezbătut acest subiect și am ajuns la o concluzie majoritară că acest proiect de lege nu are elemente discriminatorii. Dreptul la muncă nu este un drept absolut. Dacă cineva vrea să se angajeze, trebuie să prezinte un certificat medical. Trebuie să demonstrez că sunt apt, că nu am boli contagioase.", a adăugat președintele CNCD, pentru același post de televiziune.