Bogdan Mocanu, adevărul despre imaginile de la pensiune! ”Totul a fost programat, chiar și venirea mea de a-l lua pe Jador din acea locație a fost indusă tot de ele, de Bia și de prietena ei”

Pus la zid de câteva zile bune, Bogdan Mocanu a decis, în sfârșit, să își spună punctul de vedere într-o poveste încâlcită, plină de intrigi, în care el este mai mult o victimă decât băiatul rău, așa cum s-a dorit să fie prezentat de anumite persoane din preajma lui! Poate părea ciudată o asemenea abordare, dar adevărul are sensul său și doar spus de personajul principal poate ajunge la cei care urmăresc și despică de multe ori firul în patru.

Toată lumea știe că, la puțin timp după despărțirea temporară de Andra Volos, iubita lui, Bogdan Mocanu și Bia de la Puterea dragostei au fost surprinși împreună de camerele de luat vederi ale unei pensiuni. Împreună cu cei doi foști concurenți se mai aflau o prietenă bună a brunetei și Jador. Două vloggerițe au postat în mediul online o serie de imagini compromițătoare cu ei și au explicat că Bogdan Mocanu și Bia s-au sărutat pe terasa vilei și la un moment dat au întreținut și relații intime. Toate aceste informații au venit ca un bumerang pentru câștigătorul primului sezon de la Puterea dragostei, care pare crucificat în umta evenimentelor așa-zis amoroase.

Din câte se poate observa în imagini, eram mai mulți la pensiune și dacă am sta să interpretăm, am putea să ne imaginăm că a fost o orgie, ceea ce este departe de adevăr! Acolo, nu s-a întâmplat nimic, se poate vedea și pe camerele de supraveghere ale locației...Însă, ce a urmat, prin prezentarea filmulețelor, a dus la situații dure pentru mine și departe total de realitate. De aceea, am plecat singur într-o căutare a adevărului. Nu mi-a venit să cred care a fost scopul de fapt al tuturor acestor prezentări de imagini publicului. Totul a fost programat, chiar și venirea mea de a-l lua pe Jador din acea locație a fost indusă tot de ele, de Bia și de prietena ei. Se vede foarte clar, dacă se urmăresc secvențele, că noi, băieții, le-am refuzat, că inițial, le-am dat jos din mașină, am plecat și apoi la insistența lor la Jador, ne-am întors să mai stăm de vorbă, pentru că era târziu. Acolo s-a terminat totul. Restul este poveste...”, a comentat Bogdan Mocanu în premieră pentru WOWbiz.ro!

În premieră pentru WOWbiz.ro, Bogdan Mocanu a spus clar, minut cu minut cum au acționat fetele, Bia și prietena ei, pentru a-și pune planul și mai bine în aplicare.

a mai spus fostul concurent de la Puterea dragostei.

Din relatările bărbatului se poate ajunge la o concluzie. Bogdan Mocanu a fost victima unei înscenări în scandalul amoros cu Bia de la Puterea dragostei, poate din acest motiv și-a dorit, în primă fază, să ajungă și în instanță. ”Am vrut să inițiez un proces, dar mi-am dat seama că nici patroana locației nu are nicio vină, iar apoi am dorit să deschid un altul în care să o acuz pe Bia și pe prietena ei, fiindcă mi se pare inadmisibil ce s-a întâmplat și de necrezut. Însă, am vorbit cu tatăl Biancăi, care m-a făcut să mă pun un pic în locul său și am înțeles situația, am decis să îmi retrag toate acuzațiile, să îmi concentrez toată energia pe care o mai am după această perioadă pe Andra, să o fac să înțeleagă că este totul pentru mine, să îi recâștig încrederea, pe care am muncit să o contruiesc în atâtea luni cât am fost împreună și pe care am pierdut-o într-o secundă. O să îi dau timp de gândire Andrei, afirm și suțin în continuare că vreau să fie mama copiilor mei, dar dacă ne despărțim, știm amândoi totuși ceva...încă ne iubim și se risipește totul din cauza unor intrigi care, dacă la sfârșit, stăm să tragem linie, nu a avut nici măcar un scop. Nimeni nu a avut nimic de câștigat, NIMENI.

În ceea ce o privește pe Bia, aveam tot dreptul să o denigrez, nu mint că și eu am avut pornirea de a fi violent la nervi. Bine, la supărare, oamenii spun chestii pe care poate nici nu și le-ar fi imaginat că le au în cap vreodată,dar imediat când te calmezi, îți dai seama de cine ești tu, cât au muncit părinții tăi la educația ta și nu ar fi mândri de ce ai făcut. M-am calmat și am încercat să gândesc pozitiv și atât! Restul, ce va vrea Dummezeu, așa să se întâmple”, a declarat Bogdan pentru WOWbiz.ro!