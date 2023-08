Declarațiile lui Constantin Budescu după performanțele Farului în meciul din play-off-ul Conference League: „Un meci frumos, ne bucurăm că am câștigat”

In articol:

Prima repriză a fost mai grea pentru campioana României, finalizând-o cu mari emoții, echipele intrând la vestiare cu scor 0-0. La scurt timp după dubutul reprizei secunde, finlandezii au deschis scorul prin Joona Toivio, dar au reșit să revină în joc grație reușitelor semnate de Rivaldinho și Mihai Popescu, astfel Farul Constanța a reușit să

câștige partida, scor final

Imediat după finalizarea partidei, patronul și tehnicianul constănțenilor, Gică Hagi, a oferit primele declarații. Dirijorul „marinarilor” s-a mândrit cu performanța echipei sale, deși a declarat că prima repriză s-a încheiat cu mari emoții, iar abia după primirea golului elevii săi au început să joace mai agresiv. Despre meciul retur nu a dorit să ofere declarații. Pe Farul o așteaptă un meciul greu în campionatul intern, unde o va întâlni pe a doua clasată, Universitatea Craiova.

Dacă va reuși să se impună și în meciul retur, formația dirijată de „rege” se va califica în grupele UEFA Europa Conference League și automat va fi răsplătită de UEFA cu suma de aproape 3 milioane de euro.

Constantin Budescu (34 de ani) a făcut iarăși un meci extraordinar, fiind decisiv la succesul campioanei României. Decarul constănțenilor a pasat decisiv la golul egalizator reușit de Rivaldinho și a mai beneficia de alte două ocazii periculoase.

Prima ocazie a mijlocașului de a înscris a fost din lovitură liberă, iar mai apoi l-a mai încercat pe apărătorul advers cu un șut fabulos din întoarcere, dar mingea a trecut milimetric pe lângă poartă.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Ce spune șoferul care a lovit în plin cu mașina un bărbat care mergea pe marginea drumului, în Olt. VIDEO- stirileprotv.ro

După partidă, Constantin Budescu a ținut să comenteze performanțele echipei din meci, dar a spus și că eventuala calificare în grupe ar reprezenta pentru formația sa echivalentul titlului.

Constantin Budescu: „ Trebuie să luptăm în continuare și să jucăm la victorie în meciul de la ei”

„Un meci frumos, ne bucurăm că am câștigat. Era mai bine dacă nu primeam acest gol, dar poate că ne-a trezit. Am mai avut ocazii să marcăm, din păcate n-am reușit. Este bine că am câștigat. Ce mănânc? Ce mâncăm cu toții pe aici, nu am un meniu special sau diferit. Am zis tot timpul că-mi place să joc pentru suporteri, de plăcere. Aici asta facem, încercăm să facem în fiecare zi la antrenament.

Mai avem un meci, n-am câștigat nimic. Trebuie să luptăm în continuare și să jucăm la victorie în meciul de la ei. Cu siguranță am intra în istorie, ca să zic așa. Asta vrem să facem, să ne calificăm în grupe. Am avut meciuri destul de dificile, dar o calificare ar fi egală cu un campionat. Trebuie să adunăm puncte și în campionat pentru că avem destule înfrângeri” , a spus Constantin Budescu.

Citește și: Carlo Ancelotti a pus capăt discuțiilor despre transferul lui Kylian Mbapee la Real Madrid în această vară! Ce a declarat tehnicianul italian

Constantin Budescu [Sursa foto: Instagram Constantin Budescu]

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele culiselor divorțului dintre Cătălin Bordea și soția lui, Livia. Cine pe cine a părăsit?- radioimpuls.ro

Citește și: Toni Kroos, jucător la Real Madrid, a catalogat transferul lui Gabri Veiga în Arabia Saudită ca fiind „rușinos”! Echipa la care va ajunge spaniolul în vârstă de 21 de ani este Al-Ahli

HJK Helsinki – Farul Constanța

Returul dintre finlandezi și campioana României este programat joi, 31 august, de la ora 21:00, la Helsinki, pe stadionul „Bolt Arena”.

Formația dirijată de fostul decar al „generației de aur” a avut un parcurs formidabil în preliminariile UEFA Europa Conference League, iar calificarea în play-off este rezultatul tacticilor oferite de Gheorghe Hagi, care a reușit să mobilizeze într-un timp scurt o echipă puternică.

Recent „marinarii” s-au despărțit de doi jucători cheie ai formației, Andrei Borza și Denis Alibec, dar Gică Hagi a reușit să-i înlocuiască cu brio. În turul III preliminar campioana României s-a impus cu 5-0 la general în fața formației Flora Tallin, controlând formidabil cele două partide.