Deea Maxer povestește cum a decurs prima întâlnire dintre Dinu și actualul iubit! Reacția uimitoare pe care fostul soț al brunetei a avut-o, când el și Robert au dat nas în nas: "Am mers cu mașini separate"

Deea și Dinu Maxer au divorțat după aproape două decenii de iubire și fiecare a pornit pe un alt drum amoros, însă au rămas legați profesional.

Acest lucru se întâmplă, au spus ei, pentru că deja au multe evenimente programate, context în care vor să dea dovadă de profesionalism.

Deea Maxer povestește cum a decurs prima întâlnire dintre Dinu și actualul iubit [Sursa foto: Instagram ]

Robert, Deea și Dinu, împreună la același eveniment

Dinu și Deea au ajuns amândoi la un botez, pe care îl aveau, conform spuselor brunetei, antamat cu mult timp înainte.

Doar că, acela a fost momentul când fostul și actualul Deei s-au întâlnit. Dinu și Robert au dat nas în nas la botez, dar, spun cei care i-au văzut, comportamentul lor a fost unul impecabil.

Deea și Dinu au ajuns cu mașini separate, el a mers singur, în timp ce ea a fost însoțită de actualul iubit, care a și ajutat-o cu toată recuzita pentru show-ul ei de dans.

Ulterior, ajunși la locație, Dinu a stat cu oamenii de la sunet, în timp ce Deea a avut un loc amenajat în spatele scenei pentru ea, Robert și dansatoarele sale.

Însă, nu doar cei doi bărbați s-au salutat, au comunicat și au ajutat-o în egală măsură pe Deea cu recuzita de care a avut nevoie, ci și relaționarea dintre cei doi foști soți a decurs excepțional.

Conform Ciao, Deea și Dinu au dat dovadă de profesionalism pe tot parcursul botezului unde au fost invitați ca prezentatori și artiști, iar asta a făcut ca evenimentul să se desfășoare în condiții excepționale, lucru pe care l-a confirmat chiar și bruneta.

“Da, așa este am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate”, a declarat Deea Maxer cu privire la evenimentul pe care ea și tatăl copiilor ei l-au avut în weekend-ul ce tocmai a trecut, notează Ciao.