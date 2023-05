Deea Maxer nu s-a putut abține după ce s-a spus că se iubește de un an și jumătate cu actualul iubit! Ce i-a transmis lui Carmen Harra?: „Decât să demonstrezi unora că nu au dreptate”

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, înainte ca Deea Maxer să confirme noua relație, Carmen Harra a făcut o serie de declarații, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, despre povestea de dragoste pe care o trăiește tânăra în prezent, după divorțul de Dinu Maxer.

Clarvăzătoarea susținea în declarațiile sale că și-a dat seama încă de anul trecut că Deea Maxer ar avea pe altcineva, realizând atunci că urmează să divorțeze mai devreme sau mai târziu de tatăl copiilor ei.

Citește și: Gestul total neașteptat al lui Dinu Maxer, după ce Deea s-a afișat cu noul iubit. A decis să păstreze distanța: "Nu vom mai merge împreună"

Totuși, Deea Maxer a confirmat abia recent noua relație și în urmă cu puțin timp a distribuit un mesaj pe Instagram, care pare să o vizeze direct pe Carmen Harra, căci tânăra chiar a etichetat-o pe clarvăzătoare în postarea sa.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la asta! Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina- stirileprotv.ro

„Va veni o vreme când pacea și liniștea ta interioară va fi mult mai importantă decât să demonstrezi unora că nu au dreptate”, este mesajul distribuit de Deea Maxer, pe pagina personală de Instagram, acolo unde a etichetat-o pe Carmen Harra.

Ce a spus, de fapt, Carmen Harra despre noua relația a Deei Maxer

Chiar după ce Dinu și Deea Maxer au anunțat divorțul, gurile rele spuneau că tânăra ar avea deja o nouă relație, dar cei doi foști soți au negat zvonurile.

Totuși, recent, bruneta a anunțat că iubește din nou, dar înainte de confirmarea sa, Carmen Harra a făcut o serie de declarații, spunând că încă de anul trecut și-a dat seama că Deea ar avea pe altcineva.

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a făcut un pas important în noua relație. Fosta soție a lui Dinu le-a făcut cunoștință copiilor ei cu noul iubit- radioimpuls.ro

Citește și: Bărbatul cu care Deea Maxer s-a afișat în public, după ce s-a vehiculat că ar fi într-o relație! Bruneta nu se mai ascunde

"I-am văzut de curând în America și când m-am uitat la Deea, am avut sentimentul că ea este într-o altă relație, deși părea totul perfect, se țineau de mână. Mi-am dat seama și cu cine este, asta se întâmpla acum 1 an și jumătate în urmă. Nimeni nu știe cu cine este ea, dar eu mi-am dat seama imediat, dar nu vreau să fac asta publică, nu vreau să o trădez. Este într-o relație în care ea se simte prinsă, bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic, are foarte mulți bani, chestia asta a atras-o pe ea foarte mult. Acest bărbat i-a deschis un nou drum.", a declarat Carmen Harra.

Deea Maxer și actualul iubit [Sursa foto: Instagram]