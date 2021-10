Delia are la bază o cu totul altă meserie, despre care puțină lume știe. În ce domeniu ar fi lucrat artista, dacă nu își urma visul de a deveni cântăreață?

In articol:

Delia este una dintre cele mai talentate artiste din România și se bucură de un succes fulminant atât pe piața muzicală românească, cât și în străinătate. În ultimul timp solista cochetează și cu televiziunea, căci face parte din mai multe proiecte, în postura de jurat.

Recent, vedeta a dezvăluit care este, de fapt, meseria ei de bază , lăsându-i pe toți cu gura căscată.

Delia ar fi trebuit să fie profesoară

Delia a fost pasionată încă de mică de muzică și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și atinge țelul și a deveni una dintre cele mai bune cântărețe din România. Vedeta a studiat la Liceul "Dinu Lipatti" și a urmat după aceea Conservatorul, însă la secția Pedagogie.

Delia [Sursa foto: Instagram]

Așadar, puțină lume știe despre faptul că Delia ar fi trebuit să devină profesoară, chiar dacă artista mărturisește că i-ar fi trebuit nervi de oțel pentru așa ceva: "Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor." , a mărturisit Delia, în cadrul unui podcast de pe Youtube.

Delia [Sursa foto: Instagram]

Părinții au susținut-o pe Delia în cariera muzicală

Delia a avut o afinitate pentru muzică încă din primii ani de viață, iar părinții au observat imediat acest lucru și au susținut-o să urmeze mai departe cursuri în domeniu. Mai mult, vedeta a povestit că primul ei proiect, "N&D", a luat naștere chiar pe vremea când era încă elevă și a cunoscut un succes răsunător.

Totuși, pasiunile pricipale ale Deliei rămân flautul și pianul, două instrumente pe care le-a studiat în detaliu: "Părinții mei au văzut că îmi place să cânt și că făceam asta întruna, așa că au decis să urmez o școală de muzică, apoi liceu de muzică, iar ulterior, cât încă eram elevă, am început proiectul N&D. Cel mai drag îmi este să cânt la flaut, dar știu să cânt și la pian.", declara Delia cu ceva timp în urmă, pentru Playtech.ro.