Mai exact, Delia Matache și Ruby sunt subiectul unor fake-news de zile mari, în mediul online circulând o serie de imagini care par făcute special pentru a le înjosi pe cele două cântărețe.

Cum a ajuns Delia vedetă în filmele pentru adulți

De curând, în mediul online au început să circule o serie de filmulețe pe care WOWbiz.ro, din decență, a decis să nu le publice, cu atât mai mult cu cât, aproape sigur, sunt trucate de un editor video suficient de priceput.

Mai exact, figura Deliei Matache este ”eroina” unui filmuleț care ar putea fi găzduit doar de platforme dedicate adulților, la categoria ”total fără perdea”, filmarea cu pricina fiind suficient de indecentă, deși trucată foarte bine, pentru ca artista să nu fie, de fapt, vedeta feminină a imaginilor.

Trucajul cu Delia și Ruby, făcut perfect

Nici Ruby nu a scăpat de atacurile de genul, iar dacă filmarea cu Delia Matache a fost trucată cu vedeta în timpul unui act sexual, bruneta a fost prezentată ca ”prestând” singură, într-o altă serie de imagini care ar putea fi găzduită doar de site-uri dedicate adulților.

De altfel, dacă imaginile cu Delia Matache au fost trucate destul de bine, cele cu Ruby sunt, la modul evident, opera unui alt autor, nu la fel de ”talentat” în a edita un video convingător, vedeta fiind ”surprinsă” în imagini cu totul și cu totul dedicate adulților și care par să fie menite unul iubit imaginar.

Delia Matache, cea mai în vogă artistă a României

Delia Matache are 38 de ani, cunoscută mai bine sub numele de scenă Delia, este o cântăreață, vedetă de televiziune și jurat în cadrul competiției X Factor România și Iumor. În perioada 1999-2003 a făcut parte din formația N&D, alături de care a scos 4 albume, astfel cunoscând succesul la nivel național. După 2003, în cariera solo, Delia a mai lansat alte 3 albume. În prezent este jurat în cadrul "X Factor", emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 1, la fel ca și Iumor.