De curând însă, în plină izolare de coronavirus, Lidia Buble a reușit să ”scape” o fotografie care, cu siguranță, l-a transformat pe Răzvan Simion într-unul dintre cei mai invidiați bărbați din showbiz-ul românesc.

De-a lungul timpului, Lidia Buble a demonstrat că orele de sport pe care le-a practicat și regimul alimentar sănătos pe care îl urmează au un efect de senzație asupra ei. Și, de ceva vreme încoace, Lidia Buble pozează din ce în ce mai senzual, părând să nu fie deloc intimidată de momentele în care trebuie să renunțe la haine în față aparatului foto. Și, chiar dacă până acum nu a renunțat complet la haine pentru pictoriale, în repetate rânduri iubita lui Răzvan Simion a pozat în ipostaze de natură să îi facă pe fanii ei să înnebunească. De altfel, în majoritatea fotografiilor pe care le postează pe conturile ei de socializare, Lidia Buble lasă la vedere un amănunt sexy.

C toate acestea, de curând, Lidia Buble a pozat în ipostaze pe care doar Răzvan Simion le poate vedea (foto în galerie). Mai exact, Lidia Buble a decis să pozeze în patul ”conjugal”, cu o mică bucățică de ciocolată în mână. Purtând, totuși niște haine. E adevărat, prin haine, în cazul de față, se înțelege doar o lenjerie intimă, una comodă, cu care să poată sta fără să fie nicio secundă, jenată, în pat. Și, evident, suficient de transparentă pentru ca Lidia Buble să nu mai ascundă nimic din ceea ce, măcar în teorie, îi este rezervat doar lui Răzvan Simion.

Lidia Bubble, campioană la gimnastică și atletism

Lidia Buble (27 de ani) a fost campioană națională la gimnastică aerobica și atletism, iar acum este una dintre cele mai în vogă artiste din muzică românească. Lansată târziu în acest domeniu, frumoasă artista născută la Deva și-a început carieră abia după vârstă de 20 de ani, în București, după ce în copilărie a cântat în corul Bisericii Penticostale Emanuel din Deva. Venind dintr-o familie cu 10 frați, Lidia a cunoscut celebritatea atunci când Adrian Sana de la Akcent a ales-o să cânte cu el în urmă cu 4 ani.

Apoi a decis să-și lanseze propriile single-uri, iar succesul a venit imediat. Ultimele hituri se aud pe toate radiourile din România și au peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Chiar dacă e prinsă cu zeci de concerte, ședințe foto, ore de înregistrări și apariții la TV, Lidia Buble încearcă să meargă cât mai des la sală. "Recunosc că după 15 ani de sport de performanță m-am cam puturoșit. Am fost campioană națională la gimnastică aerobica pe echipe, dar și campioană națională la atletism, cros. Merg la sala abia când mă sună antrenorul și-mi spune că-l evit. Am devenit campioană mondială la tras chiulul. Ha, ha, ha! Am perioade când trag din greu în sala, dar și luni în care nu am timp nici să mănânc așa cum trebuie", declara, cu ceva timp în urmă, pentru Gazeta Sporturilor, Lidia Buble.