Gentiana Coman

Gențiana Coman, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului B1TV a renunțat la meseria de prezentatoare TV și a anunțat că renunță la viața de jurnalist.

”La capătul a 10 ani de la clasica formulă ”Bun găsit la Știri” am decis să ies din viața de jurnalist și să mă despart de locul în care am avut șansa de a mă forma nu doar ca om, ci mai cu seamă profesional. Aici mă opresc! Cel puțin pentru moment... Am iubit din prima secundă ceea ce am învățat să fac cu demnitate și devotament. Nu-mi pare rău absolut deloc pentru toate eforturile depuse, indiferent cât de greu, de stresant ori imposibil mi s-a părit, uneori. Abia asta e partea frumoasă.

Gentiana Coman a demisionat

Amintirile pe care le voi purta cu mine de aici înainte sunt trainice, iar legăturile umane create de-a lungul vremii, nimeni și nimic nu le va putea schimba vreodată. Dragi colegi, vă sunt recunoscătoare pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în această frumoasă decadă, fermitatea și perseverentța pe care ați îngăduit să o aveți, oricât de dificilă și ”incomodă” am fost uneori, de multe ori... pentru voi. Faptul că am avut onoarea de a vă cunoaște pe fiecare în parte mă face să fiu un om valoros”, a notat Gențiana Coman pe contul de socializare.

Gențiana Coman nu este la plima plecare

În urmă cu câțiva ani, gențiana Coman lua decizia de a pleca de la B1 TV pentru noi oportunități în cariera sa. Cu toate acestea, nu a petrecut prea mult timp departe de studioul de știri al postului care a făcut-o cunoscută, luând decizia să se întparcă ca prezentatoare TV după o experiență nefericită la un alt post de televiziune din România.