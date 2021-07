Denisa Despa, dezvăluiri despre sarcina pierdută! Cum a afectat-o acest episod tragic: „Am rămas cu o sensibilitate”

Denisa Despa [Sursa foto: Instagram] 21:52, iul 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Denisa Despa a povestit unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut în viața ei, în urmă cu mai mulți ani. Cea supranumită „prințesa dansului” a trecut printr-o perioadă neagră și cu greu și-a revenit peste acel episod. Se pare că în urmă cu mai bine de un deceniu, Denisa Despa părea că are toate ingredientele pentru o familie fericită.

Avea alături un bărbt care o iubea, iar pe drum avea nu unul, ci doi copii. Cu alte cuvinte, tânăra era însărcinată cu gemeni și credea că viața începe să i se așeze, dar destinul i-a dat o lovitură cruntă.

Denisa Despa, momentul în care a pierdul sarcina

Focoasa șatenă a dezvăluit că urma o perioada foarte frumoasă din viață, cel puțin toate semnele arătau acest lucru. Avea un bărbat care o iubește, urma să se cosotorească cu el, iar pe lumea trebuia să aducă gemeni. Era însărcinată în al doilea trimestru când viața i-a dat o lovitură dură, a pierdut sarcina, iar de atunci nimic nu a mai fost la fel. Denisa Despa a rămas marcată de acest episod și spune că este foarte sensibilă la capitolul copii.

„Eu în această viață, în prima mea relație când trebuia să mă căsătoresc, am fost însărcinată și am pierdut sarcina la patru luni jumate cu gemeni și am rămas cu o dezamăgire foarte profundă(...) S-a întâmplat în urmă cu 11-12 ani, am trecut peste și încă am rămas cu o sensibilitate.

Am foarte mare sensibilitate la copii și de câte ori am ocazia să fac un bine și să fiu un părinte spiritual, să le fiu alături, o fac cu mare drag.”, a povestit Denisa Despa la un post de televiziune.