Denisa Despa, dansatoarea maneliștilor, a văzut moartea cu ochii! „Mi-au dat 2% șanse la viață” Ce a pățit din cauza unei intervenții estetice

Denisa Despa și-a deschis sufletul în fața fanilor și a povestit cea mai grea experiență din viața ei, prin care a trecut în urmă cu câțiva ani.

Focoasa șatenă și-a făcut o intervenție chirurgicală la nivelul picioarelor, operație care aproape că a omorât-o. Medicii i-au dat atunci 2% șanse de supraviețuire, însă a trecut peste această cumpănă. Totuși, a rămas cu niște probleme, picioarele i s-au deformat și a fost nevoie să apeleze la noi proceduri estetice.

Denisa Despa [Sursa foto: Instagram]

Denisa Despa, la un pas de moarte: „A atins nervul și arterele picioarelor”

Vedeta își aduce aminte cu groază prin clipele grele de acum câțiva ani. A mers să facă o procedură estetice de înlăturare a grăsimii din zona picioarelor, deșia ea cântărea doar 47 de kilograme. Medicul a atins, în încercearea de a-i înlătura orice gram de grăsime, zone vitale din corp, iar imediat corpul ei a reacționat urât. 7 medici i-au spus că mai are șanse minime de trăit, însă a trecut peste.

Acum a rămas cu picioarele deformate și face tot ce-i stă în putință pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

„După cum știe toată lumea, era să mor din cauza acelei operații. Din nou am fost fericită, nu am pățit nimic foarte grav. Am avut probleme foarte mari pentru că am rămas cu picioarele deformate la propriu, în valuri. Am încercat foarte multe procedure, făceam câte 600 de injecții în picior. Practic aveam 47 de kilograme când am optat să mă operez, am fost inconștientă, am partea mea de vină. Practic acel medic neavând ce grăsime să scoată și-a atins nervul și arterele picioarelor în urma căreia începusem septicemie și cangrena. Alți 7 medici mi-au spus că mai am 2% șanse la viață”, a declarat Denisa.

Denisa Despa [Sursa foto: Instagram]

Denisa Despa nu mai vrea să audă despre alte operații estetice

Fosta dansatoare vrea să ajungă din nou la formele date de mama natură. Vrea să scape definitiv de acidul din buze, însă este nevoită să se mai opereze o dată la sâni. Se pare că organismul ei respinge impanturile și are dureri groaznice atunci când vrea să facă sală.

„Îmi doresc un look natural. Îmi doresc să îmi topesc acidul din buze și să nu mai fac altă intervenție chirurgicală. Din păcate, și acum a 5-a oară trebuie să mă operez la sâni. Organismul meu îmi refuză probabil ceva și nu este în regulă. Nu știu exact să explic, partea superioară nu îmi permite să fac sală. Am și dureri și schimbări foarte vizibile”, a mai spus vedeta.