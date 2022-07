Denisa Despa, probleme mari din cauza fostului iubit! Bărbatul a intrat pestea ea în casă, iar poliția a intervenit în forță: „Nu am putut să ies afară”

In articol:

Denisa Despa se numără printre cele mai cunoscute dansatoare de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani. Recent, aceasta și-a deschis sufletul în fața admiratorilor săi și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut, din cauza fostului iubit, atunci când a fost chiar nevoită să apeleze la ajutorul autorităților.

„Foarte greu, sunt episoade pe care nu le știe nimeni”

Denisa Despa a trecut prin clipe cumplite, chiar din cauza fostului său partener. Dansatoarea a dezvăluit un moment pe care l-a traversat cu greu, atunci când fostul său iubit i-a spart ușa și a intrat peste ea în casă, la momentul respectiv fiind necesară intervenția autorităților.

Totodată, atunci, Denisa Despa spune că întregul scandal a plecat de la un motiv banal, mai precis de la niște afaceri pe care cei doi foști le gestionau împreună.

Chiar dacă a tras sperietura vieții din cauza respectivului bărbat, blondina a precizat că nu a dorit să-i facă rău, motiv pentru care nu a depus plângere la poliție.

„Eu nu am putut să ies afară din casă având toată fața plină de vânătăi, dintr-un motiv banal, nu era nimic... Un motiv banal, de la niște afaceri împreună. Am preferat să nu fac niciun rău, că așa sunt eu, un om bun. Am preferat decât să am liniștea necesară și să mă lase în pace, să merg pe drumul meu.

Foarte greu, sunt episoade pe care nu le știe nimeni, după atâția ani de zile, sunt foarte grave. L-am scos cu poliția, mi-a spart ușa (n.r. fostul Denisei Despa). L-am dat afară pentru că era casa mea. Sunt foarte multe episoade pe care eu nu le-am vorbit. Nu am depus plângere, am refuzat, era chestie de dosar penal.” , a declarat Denisa Despa, pentru un post TV.

