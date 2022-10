Denisa Filcea, Flick și fiica lor, la un pas de tragedie, în vacanță. Patru câini le-au ieșit în cale și le-au pus viața în pericol: ”Am stat stresată”

In articol:

Flick și Denisa s-au cunoscut pe timpul pandemiei de coronavirus, iar pentru că dragostea dintre ei a fost mare, imediat au și întemeiat o familie.

Deși au devenit părinții unei fetițe, care le-a întregit familia și i-a împlinit pe amândoi, fostul prezentator și soția sa nu au renunțat la obiceiurile de dinainte de a fi părinți.

Citeste si: Denisa Filcea, prima imagine în costum de baie, după ce a născut. Cum arată soția lui Flick

Denisa Filcea, Flick și fiica lor, la un pas de tragedie, în vacanță [Sursa foto: Instagram ]

Flick și Denisa Filcea, la un pas de a fi atacați de câini

Astfel că vacanțele acum au loc în trei, bifând multe locuri cu fetița lor, în țară, dar și peste hotare. Însă, recent, ultima escapadă a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie.

Citeste si: Reacția mamei Geta la vederea fiicei sale în rochie de mireasă. Momentele emoționante prin care a trecut Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Și asta pentru că cei trei au preferat să petreacă câteva zile departe de agitația din București, la țară, acolo unde totul a luat o întorsătură neașteptată.

Pe pagina sa de Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu admiratorii săi, fosta ”Miss Planet” a povestit cum viața ei, a soțului și a fiicei lor au fost puse în pericol.

Concret, o plimbare pe ulițele din sat s-a transformat într-o goană a supraviețuirii. Și asta pentru că patru câini de talie mare le-au ieșit în cale și au sărit la ei.

Instinctul de mamă a făcut-o pe orădeancă să își apere imediat fata, astfel că a luat-o la goană, încercând să fugă din calea animalelor și astfel a intrat în curtea unei case din apropiere. Doar că ghinionul a urmărit-o, la fel și câinii, iar ușa casei era încuiată.

Citeste si: Flick, surpriză de proporții pentru soția sa: ”Primul concurs de miss”. Denisa Filcea, pusă într-o ipostază deloc plăcută

În final, Flick a rămas să se lupte cu animalele, iar Denisa și Eva au ajuns la locuința unde erau cazate. Frica, însă, și stresul au părăsit-o pe șatenă abia după ce și-a văzut și soțul în siguranță.

„ Au apărut patru câini imenși, am intrat într-o curte și au venit după noi. Am vrut să intrăm în casă, dar era ușa închisă… Sincer, m-am mega panicat… am luat-o pe Eva în brațe, am încercat să scăpăm și l-am lăsat pe Flick cu câinii. Am ajuns cu bine la cazare, deși pe drum m-am mai întâlnit cu un câine. Apoi, am stat stresată că Flick nu mai venea… suntem bine ”, a povestit Denisa Filcea, pe pagina sa de Instagram.