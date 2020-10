Un cuplu a fost găsit fără suflare în casa lor din Florida, în ceea ce anchetatorii presupun a fi o crimă urmată de sinucidere. Unul dintre polițiști a descris scena ca fiind „cea mai groaznică” pe care a văzut-o în întreaga sa carieră de 37 de ani.

Autoritățile au fost anunțate de tatăl femeii, care a descoperit cadavrele fiicei sale, Sabrina Marie Dumdei, în vârstă de 37 de ani, și a ginerelui său, Zachary John Winton, în vârstă de 34 de an. Totul s-a întâmplat sâmbătă, în jurul orei 14.40.

Bărbatul era îngrijorat și s-a dus la complexul de apartamente să o verifice pe fiica lui. Acolo, el a văzut-o prin geam căzută la podea. „A spart geamul unei uși pentru a intra și a găsit-o pe podea”, a declarat șeful poliției Bradenton Beach, Sam Speciale, potrivit DailyMail.co.uk.

Sabrina și Zachary au fost amândoi declarați morți la fața locului. Şeful poliţiei a spus că nu poate confirma cum au fost uciși şi nici dacă rănile ar părea să provină de la o armă, cuțit sau orice alt obiect. „Nu avem nicio idee. Tot ce vă pot spune este că există mult sânge. Așteptăm să aflăm exact unde sunt rănile și în ce constau acestea”, a spus Sam Speciale.

DEVELOPING: 2 bodies were found in a Bradenton Beach home near 2500 block of Ave C. Police believe it was a murder suicide. The investigating detective tells me the scene was “gruesome”. @mysuncoast

STORY: https://t.co/KaSSwy6qwl pic.twitter.com/RcrQBgFMwm