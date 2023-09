Descoperire macabră în județul Maramureș! Un turist a găsit trupul neînsuflețit al unei persoane, foarte aproape de granița cu Ucraina

In articol:

O descoperire macabră a avut loc în Munții Maramureșului, seara trecută. Un turist a găsit trupul neînsuflețit al unei persoane, foarte aproape de granița cu Ucraina. Echipele de salvare au intervenit imediat pentru a putea prelua cadavrul. Momentan nu se știu mai multe informații despre cine ar fi persoana decedată.

Descoperire macabră în Maramureș

Seara trecută, un turist se plimba liniști în zona Vârfului Farcău, fără să știe ce urma să îl aștepte. Acesta a observat la câțiva metri distanță de locul unde se afla, trupul unei persoane. Bărbatul a anunțat imediat autoritățile, iar echipele de salvare au intervenit imediat, în speranța că poate fi salvat.

Salvamontiștii din Maramureș au fost cei care au ajun primii pentru a recupera și evacua trupul persoanei decedate. Se pare că incidentul ar fi avut loc foarte aproape de granița cu Ucraina. Momentan nu se știu mai multe informații despre această situație, însă rămâne de văzut care a fost, de fapt, cauza decesului persoanei respective.

„Acțiune a SPJ Salvamont Maramureș, în zona Vârfului Farcău, județul Maramureș, pentru recuperarea și evacuarea trupului unei persoane care a fost găsită decedată de un turist, foarte aproape de zona de frontieră", au

Incident macabru și în Eforie Nord

transmis salvamontiștii, potrivit SpyNews.ro.

Ieri dimineață, un alt turist a făcut o descoperire de-a dreptul șocantă pe o plajă din stațiunea Eforie Nord. Bărbatul a găsit cadavrului unui copil nou-născut, într-o pungă.

„Eu am găsit și am anunțat oamenii de aici, de la plajă și am zis că nu vine să cred ce am găsit. M-am uitat mai bine. Un săculeț menajer închis. Nu pot să-mi revin...nu pot să-mi revin. Sunt în concediu cu soția de câteva zile. Se întâmplă și vreau să las un mesaj celor tineri: dacă faceți copii, creșteți-i, creșteți-i! E foarte greu...Găsiți dumneavoastră așa ceva. Vedeți doar la televizor, dar eu l-am văzut în fața ochilor.", a povestit bărbatul, speriat de incidentul la care a luat parte, potrivit Antena 3 CNN.